Más detalles sobre el debut de Jack Perry en NJPW

El fin de semana pasado NJPW presentó su evento especial Battle in the Valley. Sería en la lucha de Fred Rosser, Jacob Fatu y Shota Umino vs. Team Filthy (Jorel Nelson, Royce Isaacs & Tom Lawlor), donde pasaría lo que nos congrega acá.

Aquí es donde aparecería «Jungle Boy» Jack Perry.

Perry, enmascarado, golpeó a Umino, saltó las barreras de protección e ingresó para seguir la ofensiva, dejando claro que iba tras Umino. Sin embargo, parece que no todos estaban al tanto del debut de Perry.

Después de su enfrentamiento con Umino, Perry sacó su contrato de AEW y lo rasgó frente a las cámaras. Recordemos que no lo veíamos desde AEW All In en 2023, luego de su pelea tras bambalinas con CM Punk, lo cual le acarreó una suspensión.

Hablando en el Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer comentó sobre el debut de Jack Perry y reveló que la seguridad presente no tenía idea del ángulo de Perry. Pensaban que era un fanático, pero rápidamente les informaron que no era el caso.

»El cuerpo de seguridad no estaba enterado sobre este ángulo. Pensaron que era un fan. Les dijeron rápidamente que no lo era».

Perry también envió un mensaje después de su aparición en el evento de NJPW. Su primer retador ya ha salido para enfrentarlo. Queda por verse cómo NJPW desarrollará la historia de Perry con Umino en las próximas semanas, ya que ciertamente ha dominado los titulares recientemente.

Si repasamos el vídeo de lo anteriormente mencionado, encontraremos algo: fue el jalacables el que intentó detener a Perry y por otro lado, el chico de seguridad fue el que lo apartó.

En NJPW usan a sus luchadores en entrenamiento como seguridad. Si él detuvo al jalacables es porque los de seguridad sí sabían.

Ringside News publicó en su cuenta oficial de X una foto donde se enfocaron en el brazalete que lució Perry esa noche.

As seen last night, Jack Perry, who had been sidelined following the AEW incident resulting in CM Punk's departure, surprised everyone with his appearance at New Japan's San Jose event!

Curious if he'd let go of the Punk drama? Not a chance! He boldly sported an armband with… pic.twitter.com/62pNhfpjWj

— Ringside News (@ringsidenews_) January 14, 2024