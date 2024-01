Maven rememora lesionarse en su debut en WWE

Existen muchas malas maneras de debutar en WWE. Una de ellas es lesionarse, como le ocurrió a Maven, ganador original del Tough Enough. Han pasado casi dos décadas desde que el exluchador abandonara la empresa pero gracias a sus videos en YouTube ha vuelto a conectar con los fanáticos. En ellos cuenta todo tipo de historias sobre su carrera, como el odio que le tenía Hardcore Holly, su arrepentimiento con la nWo o cómo se siente estar delante de Brock Lesnar. Y ahora la lesión que sufrió en su primera lucha.

«La primera lucha que tuve fue contra Taz. La situación requería una bofetada con la mano abierta, con la cual Taz me golpeó en el oído, rompiendo mis tímpanos. Claro, estaba preparado para ello. Sabía que iba a suceder, pero John (Stossel) obviamente no lo estaba. No tenía ni idea de que habría violencia física. ¿Estaba Dave (Schultz) equivocado? Por supuesto que sí. Creo que, ya sabes, las demandas subsiguientes que cayeron sobre Dave y la WWE mostraron exactamente lo equivocado que estaba, pero quiero decir que sí logró transmitir su mensaje. Supongo que mi única pregunta para John Stossel sería: ‘Después de la primera bofetada, ¿qué diablos te hizo quedarte allí para la segunda si no te gustó la primera?’«

Maven hace referencia también a las famosas bofetadas que el luchador Dave Schultz le dio al periodista John Stossel cuando este dijo delante suya que «la lucha libre es falsa». Ya ha quedado atrás la época en que luchadores o fanáticos se detenían a contestar a esta estupidez pero entonces fue un momento muy sonado, nunca mejor dicho, porque el ruido de aquellos golpes que hicieron escapar corriendo a Stossel aún se puede escuchar actualmente por los pasillos del Madison Square Garden.

On February 21, 1985, correspondent John Stossel was struck in the head twice by wrestler David Schultz after Stossel told Schultz, ‘I think wrestling is fake.’ pic.twitter.com/FSp14a5vl9

