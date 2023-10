Es verdad que era otra época, donde los medios luchísticos eran distintos, pero probablemente en la actualidad, 18 años después, estamos hablando más de la carrera de Maven en WWE que mientras esta estaba activa. Y ello se debe a que el mismo exluchador no para de hablar de ella en su canal de YouTube. Y claro nosotros nos interesamos porque nunca deja de llamar la atención que alguien desde dentro de la industria cuente todo lo que ha vivido en la misma.

► Hardcore Holly odió a Maven

En su video más reciente, el que fuera tres veces Campeón Hardcore habla de los luchadores que lo odiaron. Al menos en su opinión. También podríamos decir, al menos tomando como ejemplo el caso que traemos ahora, que fue un enfado o una discusión. Maven cuenta que en una ocasión Hardcore Holly se enojó con él por no golpearlo lo suficientemente fuerte. Sabiendo cómo se manejaba el también exWWE tanto dentro como fuera del cuadrilátero, no nos sorprende.

«Una noche, simplemente se desquitó conmigo. Estaba tan furioso y enojado conmigo, y era porque no le estaba dando lo suficientemente fuerte un clothesline. Literalmente estaba enojado porque no lo estaba golpeando lo suficientemente fuerte. Puedes apostar que la noche siguiente y las noches posteriores, me aseguré de golpearlo tan fuerte como pude, pero en lugares seguros.»

Maven y Hardcore Holly solo compartieron las cuerdas en 7 ocasiones, siendo solo una de ellas televisada en SmackDown. Las demás fueron en house shows y una durante la batalla real que no se vio en pantalla de WrestleMania 21.

