Maven pudo volver a WWE: ¿Por qué nunca lo hizo?

Maven trabajó en WWE durante cuatro años (2001-2005). Protagonizó algunos momentos importantes como ganar Tough Enough, el Campeonato Hardcore en tres ocasiones o eliminar a The Undertaker en Royal Rumble. Pero nunca consiguió asentarse en la compañía y terminó siendo despedido. Tiempo después, tuvo la oportunidad de volver, pero no lo hizo. Durante un reciente video en su canal de YouTube, explicaba por qué.

► Maven pudo volver a WWE

«Me encontré con Pat Patterson. Pat era uno de los hombres de confianza de Vince, y Vince confiaba en Pat. Pat me preguntó, me dijo: ‘Maven, ¿alguna vez has pensado en volver?’ Le respondí: ‘Sí, lo pienso casi todos los días, pero Pat, estaría preocupado, hombre. ¿Qué pasa si dejo mi trabajo? ¿Qué pasa si dejo el dinero que sé que va a entrar?’ Pat me dijo en ese momento, y debería haberle hecho caso. Me dijo: ‘Maven, tienes el resto de tu vida para ganar dinero. Sigue lo que amas'».

«Lo dejé pasar, ‘Vale. Claro’. No le di mucha importancia. Unas semanas después de esa conversación con Pat, recibí mi primera llamada del jefe de relaciones con el talento de la [WWE], Johnny Ace. En esa primera llamada, me dijo: ‘¿Has pensado en volver?’ Le dije lo mismo que le dije a Pat: ‘Sí, por supuesto que lo he pensado, Johnny. Lo pienso todo el tiempo’. Él me dijo: ‘Has estado fuera el tiempo suficiente como para que, si vuelves ahora, ya no serás el chico de Tough Enough’«.

«No estoy diciendo que Tough Enough me haya frenado, no lo hizo. Tough Enough me dio la carrera que tuve. Sin embargo, para pasar de ser simplemente el chico de Tough Enough a un luchador trabajador real, como John Morrison, como The Miz, debes poder salir de esa aura en la que la gente te ve como ‘Es solo el chico de Tough Enough’. No creo que lo haya logrado durante mi primera carrera. Johnny pensó que sería una gran oportunidad para reinventarme, volver como un villano en lugar de un héroe, porque era mucho mejor como villano que como héroe. ¿Sabes qué? Probablemente no estaba equivocado y probablemente habría funcionado. Le hablé de mis preocupaciones por el dinero. Le dije: ‘Escucha, Johnny, tengo una casa en Virginia, un lugar en Florida, tengo responsabilidades en el mundo real. No es como la primera vez, cuando, si esto no funcionaba, iba a volver a vivir con mi mamá hasta que me recuperara. Ella se fue, tengo responsabilidades’. Me dijo que me iba a traer de vuelta con el mismo salario mínimo garantizado con el que me fui. No recuerdo si eran [$150,000 o $175,000], y me dijo: ‘Te pondremos de nuevo en desarrollo en FCW durante un par de meses hasta que recuperes la forma, hasta que el equipo de escritura tenga algo para reunirse contigo y traerte de vuelta’«.

«Lo que debería haber hecho fue aceptar su oferta, debería haberle dicho: ‘Dame dos semanas. Permíteme hacer lo correcto. Dame dos semanas’. Luego debería haber ido a mis jefes en el Home Shopping Network, decirles que tenía una oportunidad, dar mis dos semanas y debería haber dado todo lo que tenía de vuelta a la empresa, solo para ver lo que podría haber sucedido. A los 46 años, simplemente ya no es una posibilidad realista. Ha pasado demasiado tiempo. Mi cuerpo no se siente tan bien como entonces. No soy ni remotamente tan atlético como lo era entonces. Mi régimen de entrenamiento ahora es estiramiento, no hacer ejercicio, y eso es solo para asegurarme de que mi espalda no me duela al día siguiente. El trabajo en el HSN, no voy a decir nada, fue un gran trabajo, el dinero era genial, los días eran aún mejores«.

«El trabajo en el HSN podría haberlo hecho ahora. Podría haberlo hecho 5 años después de eso, podría haberlo hecho después de darle otra oportunidad a la lucha libre. Así que no sé qué habría sucedido. No lo sé. Puede que hubiera vuelto y me hubiera reinventado y la gente todavía podría haber dicho: ‘Oh, aquí está ese tonto chico de Tough Enough de nuevo,. ¿No tuvimos suficiente la primera vez?’ O podría haber vuelto como un veterano un poco más experimentado en el negocio, aprendiendo lo que había aprendido en la escena independiente, aprendiendo cómo convertirme en un mejor luchador y podría haber sido un activo más grande para la WWE. Desafortunadamente, eso es algo que nunca sabré, pero sabes qué, estoy bien con lo que soy ahora. Estoy bien con mi pequeño lugar en la historia de la lucha libre. Lo único que podemos controlar es el presente, y eso es lo que intento hacer día tras día«.