Tiffany Stratton es una de las luchadoras más populares de WWE en estos momentos. ¿Qué piensa Trish Stratus de ella? De ello estuvo hablando la miembro del Salón de la Fama en una reciente aparición en el pódcast The Hall of Fame with Booker T.

► Stratus habla de Stratton

«Veo situaciones similares. Ella mencionó esto: ‘Tengo que demostrar lo que valgo porque la gente espera ciertas cosas de personas con esta apariencia’. Es así como funcionan las cosas. No diría que Tiffany y yo somos la chica de al lado, somos más bien tipo ‘bombshell’. Hay mucho prejuicio y estereotipos sobre lo que alguien con esta apariencia puede lograr. En mi caso, siempre me motivé al derribar esas ideas preconcebidas. Pensaba: ‘Creen que no puedo hacerlo, pues les demostraré que sí puedo’. Sabía que tenía que demostrarlo, incluso ante los chicos en el negocio. Comencé desde abajo y tuve que ganarme su respeto. Sé que Tiffany ha tenido un viaje similar debido a su apariencia y su falta de experiencia. Al igual que yo, no proviene de un entorno o crianza tradicional. Ambas enfrentamos estos desafíos. Aprovechar las oportunidades, como lo hizo en su combate de Extreme Rules, y sacarles el máximo provecho. ‘Esto demostrará y callará a esas personas’. Me encanta lo que está haciendo. He superado la brecha generacional de diez años. Es el momento de Trish, es el momento de Tiffy«.

Stratus también valora la posibilidad de luchar con Stratton:

«Veremos. Estoy disponible en ciertos momentos [risas]. Siempre he pensado que cada vez que regreso, se trata de si me divertiré, si será entretenido para los fans y si ofreceré algo diferente para ellos. ¿Podré hacer algo que beneficie al negocio? Esas son las cajas que necesito marcar. Quién sabe. Siempre dejo todo en abierto. La última pregunta es si podré rendir al máximo nivel. Si soy peor de lo que era antes, entonces no regreso»,