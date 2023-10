El probable próximo rival de Henry Cejudo

Henry Cejudo no ha luchado desde mayo, cuando perdió por decisión dividida ante Aljamain Sterling por el título del peso gallo en su regreso al octágono. Estaba previsto que luchara contra Marlon Vera en agosto, pero «Triple C» sufrió una lesión y se vio obligado a retirarse.

Desde entonces, no se ha hablado mucho de cuándo volverá a pelear Henry Cejudo. Sin embargo, en declaraciones a The Schmo, Ali Abdelaziz reveló que Cejudo ha acordado luchar contra Merab Dvalishvili en enero.

«En primer lugar, me gusta Merab, gran tipo, gran luchador, uno de los mejores luchadores del mundo. Lo creo de verdad. A él y a Henry les ofrecieron diciembre, no creo que vaya a suceder, ahora la oferta es en enero», dijo Abdelaziz sobre Henry Cejudo a The Schmo.

«Henry aceptó, por supuesto, porque sabe que Merab es el tipo a batir para luchar por el título. Vamos a ver. Merab, él está ahí, tal vez quiere algo diferente, se ganó lo que pidió. No puedo decir que no se lo merezca porque lleva una gran racha de victorias. Pero, al fin y al cabo, Henry dijo que sí y estamos esperando a Merab. Merab puede decir que sí, puede decir que no, depende de él».

Antes de los comentarios de Ali Abdelaziz, Henry Cejudo publicó un mensaje en las redes sociales diciendo que probablemente regresaría en el UFC 297 el 20 de enero, que se celebrará en Toronto, Ontario, Canadá.

En este momento, no se sabe si Merab Dvalishvili aceptará la pelea contra Henry Cejudo en Toronto el 20 de enero. Pero, si sucede, sería una gran adición al pago por evento y consolidaría al próximo contendiente al título, suponiendo que Sean O’Malley luche contra Marlon Vera a continuación.