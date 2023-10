Un servidor entona el mea culpa para los seguidores que vieran chafada su expectación por saber si Sami Callihan competiría en Bound For Glory 2023. Como se reportó, «Death Machine» ya no está bajo contrato con Impact Wrestling, y tomé de aval el resultado de su último combate allí.

Junto a Rich Swann, Callihan fracasó en su intento de conquistar el Campeonato Mundial de Parejas Impact que portan The Rascalz, durante las grabaciones de la empresa del pasado 23 de septiembre, desde la Graceland Live Arena de Memphis, Tennessee (EEUU).

Combate que se emitirá el próximo jueves, y que Impact vende con el intríngulis de la posible victoria de Callihan y Swann y su defensa titular en Bound For Glory ante ABC (Ace Austin y Chris Bey), nuevos contendientes. Véase, podemos asegurar ya que ABC, si quieren recuperar sus correas, deberán derrocar a The Rascalz en dicho PPV.

Y fuera de «spoilers», MK Ultra, Campeonas de Parejas Knockouts, pondrán tal estatus sobre la mesa ante Deonna Purrazzo y Tasha Steelz, alianza conformada tras el regreso de la segunda en IMPACT 1000.

La gran cita anual de Impact Wrestling, Bound For Glory, llega el próximo 21 de octubre, a celebrarse desde el Cicero Stadium de Cicero (Illinois, EEUU). Por ahora, con el siguiente cartel.

BREAKING: MK Ultra’s @Kelly_WP and @mashaslamovich defend the Knockouts World Tag Team Championships against @RealTSteelz and @DeonnaPurrazzo at #BoundForGlory on October 21 at Cicero Stadium in Chicago!



Be there LIVE: https://t.co/hLk1mCN2ck pic.twitter.com/5QSTOmfHkb