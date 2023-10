Y algunos critican todavía que Bryan Danielson dejara WWE para firmar con AEW. Más allá de ser un fanático (en su acepción peyorativa) del Imperio McMahon, quien mantenga tal postura, sobre todo, parece rechazar un buen combate.

Danielson ha podido mostrar su mejor versión «in-ring» en AEW, o al menos, la mejor desde que dejara de competir en ROH. Una etapa ciertamente ignorada por Dave Meltzer, porque las siete veces que por ahora Danielson ha sido merecedor a su juicio de (como mínimo) esa célebre puntuación de cinco estrellas, se han dado bajo los focos de la casa Élite.

Esta semana conocimos la séptima: su duelo contra Zack Sabre Jr. durante el reciente WrestleDream. Según Meltzer, «el mejor combate de esta generación en cuanto a técnica que se ha hecho en los Estados Unidos», que «será uno de los más recordados de esta era por la gente dentro de 20 años». Meltzer lo valora con *****1/2.

► ZSJ empata con Bryan Danielson

Y no me olvido de Zack Sabre Jr., porque «The Submission Master» cuenta ahora también con un total de siete encuentros «5 Star», siendo el que nos ocupa su primero por encima de la barrera habitual de *****. Un historial que se remonta a 2017, cuando enfrentó al otrora WALTER en PWG. He aquí el listado completo.