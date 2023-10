Colby Covington no se contuvo con sus comentarios sobre Matt Brown después de que «El Inmortal» sugirió que Covington podría retirarse si pierde su próxima pelea.

La última vez que los aficionados vieron a «Chaos» en el octágono fue en la pelea estelar del UFC 272, en la que se impuso por decisión unánime a Jorge Masvidal. Al parecer, esa victoria fue suficiente para que el director ejecutivo de la UFC, Dana White, nombrara a Covington como el próximo retador al título de peso welter de Leon Edwards, lo que marcará la tercera vez que el ex titular interino intenta convertirse en campeón indiscutible.

Brown, veterano de la UFC, propuso recientemente que Covington podría retirarse si perdía ante Edwards en UFC 296, y «Chaos» decidió responder a esa sugerencia durante una reciente entrevista con Submission Radio.

«Matt, no me odies. Odia el hecho de que vives en la basura del remolque y es el hombre en el espejo», dijo Covington. «Tomé buenas decisiones en mi vida, estoy en este punto de mi carrera porque tuve disciplina, autocontrol. Algo de lo que tú no sabes nada porque eres un drogadicto. No te enojes porque tengo todo este dinero y he hecho todas estas grandes cosas. Vives en una caravana, te casaste con una basura de caravana, yo estoy casado con la madre del juego****er».

► Colby Covington culpa a los comentarios de Matt Brown de su derrota por nocaut

Brown viene de una increíble victoria por nocaut sobre Court McGee a principios de este año, pero Covington decidió atribuir los recientes comentarios del boxeador de 42 años a su derrota en 2020 ante Miguel Baeza.

«Debió recibir un golpe muy fuerte en la cabeza de mi amigo Miguel Baeza. Le dejó sin sentido. Sabía que Matt era tonto, pero no que lo fuera tanto. Pero resulta que mi amigo Miguel Baeza lo golpeó y lo llevó a otra dimensión. No sabe lo que dice. Dice esto y lo otro, tío, tiene que ir a buscar más dinero de su próxima pelea para poder gastárselo en drogas otra vez».

Covington nunca ha evitado lanzar pullas a otros luchadores, e incluso si referirse a Brown como un «drogadicto» parece ser un comentario de mal gusto, no es el comentario más incendiario que el ex campeón interino del peso welter ha dirigido a alguien.

Una derrota contra Edwards dejaría a Covington con un récord de 3-3 que se remonta a su primera pelea por el título del peso wélter en UFC 245, y no tendrá una noche fácil de trabajo en Las Vegas cuando intente convertirse en el primer luchador en derrotar a «Rocky» desde 2015.