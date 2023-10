Josh Alexander del PWI 500: «Es bueno para IMPACT»

El listado PWI 500 llama la atención cada año posicionando a los mejores luchadores del mundo. Y entre ellos en 2023 hay varios de IMPACT. Josh Alexander ocupa el noveno puesto mientras que Trey Miguel, Mike Bailey, Steve Maclin y Alex Shelley, el Campeón Mundial de la compañía, están dentro del top 50.

The Walking Weapon considera que esta publicación de la revista luchística es una buena manera de reconocer el trabajo que hacen en la Impact Zone. Así lo explica en WhatCulture.

► Josh Alexander del PWI 500

«Sí. Quiero decir, mi niño interior que coleccionaba esas revistas y descubría a los luchadores profesionales leyendo esas listas. No sabía quién era Akuta Hadaka cuando recogí mi primera revista PWI, pero pensé que este tipo está clasificado bastante alto, voy a echarle un vistazo. Luego lo investigo, este tipo es asombroso, ¿sabes a lo que me refiero? Descubrí a tantos luchadores solo leyendo esas listas a lo largo de los años, y ahora para mí estar en el noveno lugar, sé que hay fanáticos por ahí que leerán esta lista y puede que no sepan quién soy.

«Puede que no sintonicen IMPACT Wrestling, pero ahora podrían sintonizarlo solo para ver de qué se trata y verán de qué se trata todo el resto del elenco. Creo que todos hemos estado dando lo mejor de nosotros como vestuario, así que creo que es una excelente manera de obtener reconocimiento no solo para mí, sino también para la empresa en su conjunto».

2023 está siendo un buen año para Josh Alexander después de sus problemas de salud, de haber tenido que renunciar al título mundial, y puede cerrarlo de manera espectacular cuando se vea las caras con Alex Shelley por el campeonato en Bound for Glory 2023.