Josh Alexander, una de las piezas fundamentales de la IMPACT actual, explica si ha valorado irse a otra compañía en una reciente entrevista con Cultaholic. Los últimos cuatro años los ha dedicado principalmente a la Impact Zone, aunque sin abandonar nunca la escena independiente, donde trabaja desde que iniciara su carrera en 2006. Ha trabajado en NJPW, ROH, PWG, CZW o AAA. Nunca en WWE o AEW. Al menos de momento. Pero en realidad no parece que vaya a suceder, como tampoco firmar a tiempo completo con las otras mencionadas.

► Josh Alexander, ¿más allá de IMPACT?

«No estoy realmente pensando en ello porque solo me estresaría, para ser honesto. Sé cuánto tiempo me queda aquí en IMPACT Wrestling en mi contrato actual y estoy muy feliz aquí. He sido considerado como el estandarte aquí durante un tiempo, aunque eso no sea oficial, especialmente cuando participamos en eventos de medios y cosas por el estilo. Estoy feliz de hacerlo porque cuando tenía 15 años, ordené mi primer pay-per-view y nunca me perdí un solo pay-per-view después de eso. Esta empresa me presentó a todos estos luchadores que me inspiraron a subir al ring en primer lugar. Creo que le debo algo a esta empresa antes de tomar cualquier decisión, ya que no creo que hubiera un Josh Alexander si TNA nunca hubiera estado los miércoles por la noche, eso es simplemente cómo se desarrolló todo.

«Llegará el momento, cuando llegue el momento, en el que deba evaluar todo lo que he logrado en esta industria de la lucha libre en su conjunto, junto con mi relación con IMPACT Wrestling, y ver si puedo aportar más o si se valora mi contribución. Si eso no ocurre, tal vez sea el momento de probar algo diferente y alcanzar nuevos logros, porque siempre busco desafíos y quiero seguir avanzando. Cuando me estanco, es cuando me siento miserable, y esa es simplemente mi forma de ser. En este momento, me siento muy motivado y quiero recuperar el Campeonato Mundial de IMPACT, por lo que no quiero distraerme pensando en otras cosas que solo nublarían mi mente y me generarían estrés».