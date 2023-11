La nWo y el arrepentimiento de Maven en WWE

No fueron muchos años los que Maven trabajó en WWE (2001-2005) pero no fueron malos en absoluto pues ganó Tough Enough, fue Campeón Hardcore en varias ocasiones, y eliminó a The Undertaker en Royal Rumble, lo cual es probablemente el principal recuerdo que los fanáticos tienen de él.

En cambio, no tuvo la oportunidad de hacer otras muchas cosas, como luchar con Hulk Hogan, Kevin Nash o Scott Hall, lo cual lamenta casi dos décadas después, cuando su vida luchística es de nuevo noticia debido a su canal de YouTube, donde cuenta todo tipo de historias sobre ella.

The very first WWE Tough Enough winner Maven had many career highlights including eliminating The Undertaker from the Royal Rumble. However, Maven could never get to that next level in WWE.

