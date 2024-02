El dolor de Walls of Jericho: «No quería repetir»

«(…) Cuando me arrojó al suelo, fue definitivamente uno de esos movimientos que sentí en general, este era un movimiento que había recibido muchas veces de él, y siempre lo ejecutaba de manera segura. Nuevamente, cuando estás lidiando con la gravedad, y además de eso, enfrentándote a la gravedad y la fuerza de un tipo extremadamente fuerte, he tenido noches más divertidas. Digamos simplemente que la Batista Bomb: odio este trabajo«. Así recordaba recientemente Maven la Batista Bomb.

► El dolor de Walls of Jericho

Como leemos, recibir ese movimiento le hacía «odiar su trabajo». En el mismo video en su canal de YouTube, el exluchador de WWE se acuerda también de Walls of Jericho, al que no pone a la misma altura, aunque le dejó suficientemente huella como para recordarlo casi 20 años después de luchar por última vez con Chris Jericho.

«Me pusieron por primera vez en esta llave durante una lucha por el campeonato después de mi enfrentamiento en Royal Rumble con Undertaker. Nunca supe exactamente cómo se sentiría este movimiento. Durante mi entrenamiento y en el desarrollo nunca había entrado en esta llave. Así que cuando Chris me puso este movimiento esa noche, fue la primera vez que estuve en él. Recuerdo que durante la lucha, realmente se puede ver en mi rostro que casi renunciaba a la vida en general. No estaba fingiendo, así es como realmente me sentía. Fue la única vez en mi vida que vi la suela de mis zapatos desde ese ángulo mientras estaban en mis pies.

«¿Cómo se sintió? Bueno, tengo que ser honesto. Siempre que digo que algo me hace querer renunciar a la vida en general, entra en la categoría de ‘duele mucho’. No fue uno de esos movimientos que me hicieron odiar el trabajo, pero definitivamente no era algo que esperaba volver a experimentar«.

Raw 28th January 2002 – Jericho Maven pic.twitter.com/utG83jpkSE — nallyg (@DaHeartbreakJid) November 18, 2023