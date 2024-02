Damian Priest revela cuál fue su lucha favorita

En WWE WrestleMania Backlash 2021, aún sin público presente debido a la pandemia del COVID-19, Damian Priest y The Miz participaron en una extraña lucha de leñadores que involucraba zombis. Este combate fue programado de esta manera para promocionar la película «Army of the Dead», protagonizada por la ex estrella de la WWE, Batista. Al final, Priest ganó el encuentro y luego, The Miz fue atacado por los zombies, que servían como leñadores.

► La lucha de zombies contra The Miz, la favorita de Damian Priest

Si bien este tipo de combates no convencionales eran del agrado de algunos fanáticos, otros lo cuestionaron por lo extraño que resultó el encuentro entre The Miz y Damian Priest. Aún así, el miembro de The Judgment Day lo vio desde una perspectiva positiva durante una entrevista reciente con Inside the Ropes.

«Sabía los comentarios, lo que iba a ser. Es difícil cuando haces algo diferente. Ya sabes, la gente está acostumbrada a una manera y algunos están abiertos al cambio, pero la mayoría no, en general, lo que es. Para mí, personalmente, luchar contra zombies fue una de las cosas más geniales que he hecho. Soy un gran fanático de los zombies, como las películas de zombies y todo eso. Me encantaba Army of the Dead, así que para mí, cuando luchaba contra zombis, esto era genial. Sé que la gente no está de acuerdo conmigo, pero no estaban en mi lugar en ese momento».

Las luchas para promocionar películas no son nada extrañas en la industria, ya que AEW también hizo algo similar con un combate a muerte para promocionar el videojuego «Texas Chain Saw Massacre», que se lanzó recientemente, cuando Karen Jarrett fue atacada por un facsímil de Leatherface, vestida de manera espeluznante y Jeff Jarrett terminó siendo rociado con sangre. Evidentemente, estos fueron recursos que WWE tuvo que emplear en su momento para compensar en cierto modo la ausencia del público (la misma lógica que dio auge a los combates cinematográficos).