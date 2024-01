«La Batista Bomb era muy dolorosa», recuerda Maven

Como alguien que comenzó a ver la WWE a mediados de los 2000, un servidor siempre guardará un espacio en su corazón de fanático para Batista. De hecho, durante mucho tiempo fue su luchador favorito, celebrando por todo lo alto cuando destronó a King Booker como Campeón Mundial de Peso Completo y sufriendo también cuando perdió ante The Undertaker en WrestleMania 23. Así que siempre es un gusto hablar de él, mucho más en la actualidad que las oportunidades son mucho menores.

Hoy lo hacemos a través de Maven, otro exluchador de la empresa que en su caso se mantiene conectado a ella por su canal de YouTube, donde no deja de recordar sus años en ella, contando todo tipo de historias, o hablando de qué remate era más doloroso, tema del cual va precisamente el último de sus videos. Y justamente señala la Batista Bomb como uno de los más dolorosos. Para sorpresa de nadie, pues esto lo han dicho otros a lo largo de los años. La Bomba Batista, impresionante.

«La Batista Bomb era perfecta para Dave. ¿Por qué? Porque realmente mostraba su agresividad. Como powerhouse, Dave llegó con una de las mejores fisionomías en el negocio y cuando tienes una apariencia tan impactante, quieres un movimiento que se vea igual de impactante. La Batista Bomb hacía precisamente eso.

Batista Bombing the life out of Maven. #wwe05 pic.twitter.com/54MSYD9Ci7

— Jus⛏in🩸 (@Justin_SofOK) March 4, 2017