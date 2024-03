NXT TakeOver fue el primer NXT TakeOver. Se realizó el 29 de mayo de 2014 en la Full Sail University en Winter Park, Florida, Estados Unidos.

Fue uno de los grandes pasos del territorio de desarrollo de la WWE durante el comienzo de su trayectoria hasta casi ser una tercera marca.

Ahora ponemos el foco en la lucha de guerreras para descubrir cómo Shayna Baszler estuvo ayudando a Natalya.

Las dos lo recuerdan en WWE’s The Bump:

SB: «En realidad es gracioso porque Nattie vino a mi gimnasio de MMA donde estaba entrenando«.

N: «Sí, lo hice».

SB: «Ella quería venir a aprender algunas transiciones de sumisión. Tuvimos un enfrentamiento de Sharpshooter contra Figure-Eight, algo así. Natty vino a entrenar, y luego veo la lucha, y veo cosas. Esto fue increíble para mí y le mostré algunas cosas reales».

N: «Quería explorar su experiencia, y quería tomar sus habilidades y poder incorporarlas al wrestling profesional porque sabía que… Siempre tuve esta visión de que mi trabajo con Charlotte sería uno de los momentos más importantes de mi carrera, pero también para la lucha libre femenina. Así que cuando quieres ser la mejor, entrenas con los mejores».

«The Queen of Harts» también publicó lo siguiente:

«Sabía lo importante que iba a ser esa lucha y quería asegurarme de estar más que preparada. Trabajar en nuevos conceptos/técnicas/transiciones con Shayna Baszler (¡antes de que llegara a la WWE!) me ayudó mucho. Amo su enfoque en todos los detalles. Nunca podemos afinar lo suficiente».

