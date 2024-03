Shawn Spears revela por qué dejó AEW

Hace pocas semanas vimos el sorpresivo regreso de Shawn Spears, quien hasta el año pasado se encontraba trabajando para AEW, aunque había pedido su salida. Spears fue el hombre que estaba detrás de la serie de viñetas que tuvo algunos mensajes crípticos, hasta que finalmente hizo sentir su presencia atacando con una silla a Ridge Holland. A semana seguida, Spears lucharía contra el propio Holland en el especial de NXT Roadblock, llevándose la victoria.

► Shawn Spears se fue de AEW en buenos términos

Shawn Spears fue entrevistado recientemente por Fightful, donde habló sobre dejar AEW, regresar a la WWE y por qué era importante para él mantener su regreso en secreto. Spears explicó el motivo por el que salió de la compañía de Tony Khan, agregando que se fue en buenos términos de allí.

«Es muy importante para mí. Soy alguien que, para cualquier cosa que alguien quiera decir sobre mí a lo largo de los más de 20 años de carrera que he estado haciendo, una cosa que les resultará difícil decir es que no he sido profesional. Creo firmemente que, como luchador profesional, la palabra profesional es primordial, es clave. Es casi más importante para mí que la segunda palabra que entra en juego. Fue amigable, absolutamente«.

«Fue simplemente un momento en el que sentí que era lo mejor para mí, lo mejor para mi familia y, por más difíciles que sean algunas decisiones, a veces es bueno saber que el respeto mutuo puede permitir que las cosas salgan bien, mucho mejor de lo que podrían», dijo la nueva estrella de “NXT”.

Spears agregó que su agenda en AEW cambió bastante y que parecía no tener un lugar en dicha compañía, lo cual le obligó a buscarse un espacio en la escena independiente. Con 43 años de edad, Spears tiene la intención de culminar su carrera en WWE.