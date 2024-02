En un reciente video en su canal de YouTube, el exluchador de WWE Maven repasa lo doloroso o no que son los remates de las Superestrellas.

Acerca de la Batista Bomb, apunta: «(…) Cuando me arrojó al suelo, fue definitivamente uno de esos movimientos que sentí en general, este era un movimiento que había recibido muchas veces de él, y siempre lo ejecutaba de manera segura. Nuevamente, cuando estás lidiando con la gravedad, y además de eso, enfrentándote a la gravedad y la fuerza de un tipo extremadamente fuerte, he tenido noches más divertidas. Digamos simplemente que la Batista Bomb: odio este trabajo«

Y con respecto a las Walls of Jericho: «(…) ¿Cómo se sintió? Bueno, tengo que ser honesto. Siempre que digo que algo me hace querer renunciar a la vida en general, entra en la categoría de ‘duele mucho’. No fue uno de esos movimientos que me hicieron odiar el trabajo, pero definitivamente no era algo que esperaba volver a experimentar«.

► «El Swanton Bomb de Jeff Hardy apenas se siente»

De la misma manera, habla del Swanton Bomb de Jeff Hardy. Cualquiera pensaría que sería al menos bastante doloroso pues hablamos de un luchador de 100 kilos de peso saltando desde la tercera cuerda hasta alcanzar una altura considerable y caer sobre otra persona. No obstante, Maven explica que no es así.

«Lo siguiente en la lista es la Swanton Bomb. Todos saben que este era un movimiento de Jeff Hardy. Jeff era uno de esos luchadores que siempre ponía su cuerpo en peligro antes que el tuyo. La Swanton Bomb reflejaba eso perfectamente. Jeff te llevaba donde necesitaba, no importaba cómo te posicionara. Jeff era excelente rotando su cuerpo. Era tan atlético. Por esa razón, coloco la Swanton en la categoría de ‘casi no sentirlo’. Cada vez que la persona que ejecuta el movimiento asume el 90% del riesgo, va a doler menos».