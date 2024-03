En nuestros particulares galardones de lo mejor del año para SUPERLUCHAS, no existe categoría de «luchador más infravalorado». Pero si la incluyéramos, Jake Something habría sido uno los principales contendientes al primer puesto.

Afortunadamente, parece que TNA por fin le da mejor exposición, y anoche, durante iMPACT! on AXS TV, Something salió de un Fatal 5-Way como nuevo retador al Campeonato de la División X, tras imponerse a Jason Hotch, Leon Slater, Chris Bey, Alan Angels y Kevin Knight. Rebellion será la cita donde Mustafa Ali defienda dicho cetro ante Something.

Por otra parte, se oficializó, también para Rebellion, la previsible revancha entre Eric Young y Frankie Kazarian, resultado de la interferencia del ex-AEW durante la lucha titular del primero en Sacrifice. Esta vez, Young y Kazarian se medirán bajo modalidad «Full Metal Mayhem»; véase, sin descalificación y con armas a tutiplén.

Restan ya poco más de cuatro semanas para la gran cita primaveral de TNA, Rebellion, desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU) el próximo 20 de abri. Y así luce provisionalmente su cartel.

BREAKING: @FrankieKazarian will face @TheEricYoung in FULL METAL MAYHEM at #Rebellion on April 20 LIVE on PPV and TNA+ from the Palms in Las Vegas



