Teddy Atlas analiza Jake Paul vs Mike Tyson

El famoso entrenador de boxeo Teddy Atlas dio recientemente su opinión sobre el próximo enfrentamiento entre Jake Paul y Mike Tyson.

En una primicia de Netflix, el controvertido YouTuber reconvertido en boxeador se enfrentará al gran peso pesado en directo a través de la plataforma.

El anuncio ha sido recibido con bastante polémica, en gran parte debido a la edad de Mike Tyson. «Iron Mike» no ha luchado profesionalmente desde que perdió contra Kevin McBride en 2005. Desde entonces, sólo ha participado esporádicamente en combates de exhibición, en 2006 y 2020.

Teniendo en cuenta el desgaste que Tyson ha acumulado a lo largo de los años, muchos se preguntan si es una empresa segura para él.

► Esta es una pelea muy peligrosa para Paul» – Atlas evalúa la pelea entre Paul y Tyson

Durante una reciente edición de THE FIGHT With Teddy Atlas, el reputado entrenador y analista de boxeo reveló que ve el combate de forma diferente.

Más que como un peligro para Tyson, Atlas cree que es Jake Paul quien realmente corre un gran riesgo aquí. Señaló que Paul probablemente no saldrá muy bien parado gane o pierda.

«Creo que es una pelea muy peligrosa para Paul», opinó Atlas. «Creo que desde el principio, desde el principio, creo que podría estar cometiendo un error porque, en primer lugar, para mí, no tiene mucho más que dinero, y ha ganado mucho dinero. No hay mucho que ganar de su parte porque si gana, dicen que tiene 58 años. Y si pierde, dicen que tiene 58 años, que has perdido contra un tipo de 58 años».

Atlas sugirió que Tyson tiene mucho menos que perder en este combate. También elogió a «Iron Mike» y a su equipo por su éxito a la hora de cambiar la vida de Tyson a lo largo de los años.

«Para mí, tiene mucho más que perder que Tyson», dijo Atlas. «Mucho más, quiero decir, Tyson, le paguen lo que le paguen, ha estado ganando un buen dinero, ya sabes. Ha vuelto, como he dicho, en su vida. Ha hecho un buen trabajo teniendo a la gente a su alrededor, supongo que su esposa es parte de eso obviamente, donde han hecho un buen trabajo para llevarlo por el camino que lo han llevado.»