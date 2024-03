Steve Maclin aclara su situación actual en TNA

«Steve Maclin será agente libre en mayo, no he escuchado si las dos partes han hablado de una extensión. No obstante, ha estado trabajando en las últimas grabaciones». Hace unos días informábamos en SÚPER LUCHAS de que la continuidad de Steve Maclin en TNA es incierta debido a la próxima expiracón de su contrato.

► Steve Maclin quiere renovar con TNA

No obstante, si bien eso es cierto, en realidad el luchador quiere quedarse en la compañía, como él mismo señala en WrestleZone:

«Sé que mi contrato con TNA termina en mayo. Me encantaría quedarme. He dejado saber a la dirección que he estado disfrutando mi tiempo aquí y amando mi tiempo aquí. Pero es una de esas cosas en las que si se trata de elegir lo que será mejor para mí y mi familia. Por ahora, estoy enfocado más que nada en este viernes en Windsor. Lo estoy tomando combate a combate, pero sé que también tengo mucho que demostrar para que vuelvan con una oferta para quedarme, así que eso depende de mí«.

Quien ha renovado recientemente su contrato ha sido otro exCampeón Mundial, Josh Alexander. En su caso no es porque quisiera quedarse pues en realidad tenía el deseo de explorar otras opciones sino porque la compañía ejerció su opción de renovarlo por un año más, como hicieran con Deonna Purrazzo en 2022.

Steve Maclin perdió ante Nic Nemeth en TNA Sacrifice 2024, lo cual es una muy mala noticia en sus aspiraciones de recuperar el título máximo, por el cual «The Wanted Man» podría luchar próximamente. En el mismo evento, Moose lo retuvo ante Eric Young.

¿Qué te parece la aventura de Steve Maclin en TNA?

TONIGHT at 8/7c LIVE on TNA+ at #Sacrifice! @SteveMaclin faces the IWGP Global Heavyweight Champion @NicTNemeth! Can Maclin end Nemeth's rise, or will the 'Wanted Man' continue his dominance? Watch on TNA+: https://t.co/nR0tIXnyzp pic.twitter.com/HwUFIDFz3o — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 8, 2024