AEW COLLISION 9 DE MARZO 2024 .— Místico, el astro del CMLL, tendrá una nueva aparición en el territorio de All Elite Wrestling, y esta vez lo hará ante el espectacular sudafricano Angélico, un luchador que conoce muy bien el estilo mexicano, pues vivió por muchos años en tierras aztecas luchando para distintas empresas. Independientemente del resultado, esta lucha podría abrirle las puertas a Angélico para volver a pisar el ring de la Arena México. La acción de AEW Collision se emite desde la Gas South Arena, en Duluth, Georgia.

La nueva versión de The Elite hace su debut este sábado. El gran Kazuchika Okada y los Vicepresidentes Ejecutivos de AEW, Matthew Jackson y Nicholas Jackson, enfrentarán a tres luchadores locales: Jon Cruz, Liam Gray y Adrian Alanis.

En otra lucha de AEW contra CMLL, Chris Jericho tendrá como rival a Titán.

Por su parte, Bryan Danielson se medirá con Shane Taylor.

En mano a mano veremos a Mariah May contra Trish Adora.

Además, una Atlanta Street Fight, con Jay Lethal, Jeff Jarrett y Mark Briscoe vs. The House Of Black (Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King).

AEW Collision 9 de marzo 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

AEW COLLISION 9 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Místico vs. Angélico ►1- Bryan Danielson vs. Shane Taylor Bryan Danielson se enfrentó esta noche a un tipo de rival que no suele enfrentar. El grandote y carnoso Shane Taylor, quien pese a su estatura y gran corporalidad, es bastante habilidoso, es un tipo estilo Keith Lee. Bryan Danielson suele enfrentar a luchadores más ligeros. Shane aprovechó su poder al principio, empujando a Danielson hacia la esquina antes de derribarlo a la lona. Luego, hubo una toma de réferi y Taylor arrojó al Dragón Americano al esquinero. Tras esto, ambos midieron fuerza y Taylor sacó ventaja. Danielson se recuperó y trató de derribarlo tras darle algunos golpes con el codo y estilo martillo, hasta que Taylor le dio tremendo golpe en la mandíbula. El dominio de Taylor duró un par de minutos más, hasta arrojó a Danielson contra el esquinero y luego, contra la barricada de protección fuera del ring. Taylor le dio puñetazos a Danielson y lo dejó caer en la lona, luego, le cayó encima con un splash, pero la cuenta llegó solo a dos. Poco después, Shane le dio más puñetazos y raquetazos al pecho a Danielson, pero este luego reaccionó y derribó a Taylor, para luego rematarlo y llevarse la victoria. El Final Busaiku Knee de Bryan Danielson. Valoración 5.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Bryan Danielson hizo ver bien a Shane Taylor.

Pero, tampoco fue nada del otro mundo. Ahí, hasta fue corta la lucha. Contras



https://twitter.com/AEW/status/176663335611074579

► La celebración de Bryan Danielson fue interrumpida por Will Ospreay, quien entró con una gran sonrisa en su cara y felicitó a Danielson por la lucha. Los fans corearon su apellido y Will dijo que ha notado muchas cosas en el poco tiempo que tiene en AEW como luchador a tiempo completo. Y una de esas cosas es el gran respeto que la gente tiene por Bryan Danielson.

► Ospreay dijo que Bryan es una verdadera inspiración para todos en AEW, y por eso, en nombre de todos en AEW, lo quiere felicitar y le quiere agradecer por todo lo que ha hecho por AEW…

► «Pero, tú, interrumpiste a Will Ospreay durante su el evento estelar de Dynamite. Así que siento, tengo esta sensación, de que, tal vez, Bryan Danielson tenga algo para decirle o para preguntarle a Will Ospreay«, señaló el viejo Willy.

► Danielson le respondió diciéndole que estaba más o menos en lo cierto. Primero, quería darle la bienvenida a AEW, y decir que la gente ha hablado de lo bueno que es Will Ospreay, así que él quiere darle la oportunidad de demostrarlo en el ring de AEW…

► Sorpresa: Bryan Danielson retó a Will Ospreay a una lucha en abril, en el nuevo PPV de AEW, AEW Dynasty… Y Will Ospreay dijo que sí. Ambos se dieron la mano con la música de Danielson del fondo. Ospreay se salió del ring, no sin antes, mostrar su gran respeto a Danielson.

AEW COLLISION 9 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Místico vs. Angélico ►2- Kazuchika Okada, Matthew Jackson y Nicholas Jackson vs. Adrian Alanis, Jon Cruz y Liam Gray El pasado miércoles en Dynamite, Nicholas y Matthew Jackson declararon suspendido indefinidamente de The Elite a Hangman Adam Page por golpear a unos réferis al término del PPV AEW Revolution 2024. Y luego, anunciaron un bombazo en torno a que Kenny Omega estaba despedido de The Elite como consecuencia de no aparecerse a trabajar durante mucho tiempo. Tras esto, Eddie Kingston apareció y hubo una riña. Kingston terminó golpeado, luego golpeó y dominó a los Youngs, y de la nada, apareció Kazuchika Okada, quien atacó a Eddie Kingston y es oficialmente parte de AEW como luchador a tiempo completo, y oficialmente, parte de The Elite. Este fue el debut en el ring de la nueva versión de The Elite. Sus rivales fueron relativamente nuevos en AEW, pues tiene una lucha en Collision este año, y antes, más de 7 luchas en AEW: Dark, pero no luchaban allí desde febrero de 2023, esto, hablando de Alanis y Gray, quienes hacen equipo regularmente. Por su parte, Jon Cruz no es nada más y nada menos que Serpéntico, quien ha luchado con sus dos personajes tanto en AEW como en ROH, con máscara y sin máscara. Tras entrar al ring, en la rampa, Matthew Jackson hizo algo gracioso... Dejó caer una moneda grande, lo que dio paso a la entrada de The Rainmaker. Nicholas y Jon Cruz comenzaron la lucha, pero Okada extendió la mano para un relevo. Nicholas accedió, mostrando un nivel de aprecio por su nuevo compañero. Okada quería probarse y se enfrentó a Cruz, llevándolo a las cuerdas antes de derribarlo con un spinebuster. Cruz intentó recuperarse, pero Okada lo mantuvo bajo control y lo envió contra el poste del ring. Okada se burló de Gray, quien ingresó al ring para enfrentarlo, pero la situación empeoró rápidamente para él. Okada consiguió una rapidísima victoria en su debut en el ring de AEW. El Final Rainmaker de Kauchika Okada. Valoración 6.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen debut luchístico de Kazuchika Okada en AEW. Fue una gran lucha.

Con razón no fue el main event, el evento estelar, están guardando a Okada para Big Business, para que allí desate todo su potencial. Contras La lucha fue algo meh, muy rápida, lo interesante vino después...



► Tras la lucha, Eddie Kingston apareció y fue atacado por Kazuchika Okada, quien luego posó con el título de este, el Campeonato de Triple Corona AEW. Tras esto, apareció Penta el Zero M…

► Y regresó PAC luego de una larga ausencia de AEW, para nivelar cargas. Eddie Kingston retó a The Elite a una lucha de tríos en el especial de Dynamite denominado AEW Big Business y luego, se hizo oficial el combate.

PAC IS BACK as he stands face to face with Kazuchika Okada! Watch #AEWCollision on TNT!@BASTARDPAC | @rainmakerXokada pic.twitter.com/oOggW0KKld — All Elite Wrestling (@AEW) March 10, 2024

AEW COLLISION 9 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Místico vs. Angélico ►3- Mariah May vs. Trish Adora Mariah May podía decirse que es la Tiffany Stratton de AEW. Desde que debutó en el ring de AEW, ha dado grandes luchas, y ha derrotado a luchadoras interesantes, hasta a la talentosa y ya formada en AEW, Anna Jay. Ha dado buenas luchas y llegaba al ring invicta con cuatro luchas, y salió con su quinta lucha invicta en AEW. Esta es al segunda lucha de Trish Adora este año en AEW. El 24 de febrero, cayó en Rampage ante Riho en una buena lucha de poco más de 7 minutos. Antes, había luchado en dos Rampage más en AEW ante Abadon y Taya Valkyrie y más de 5 luchas en AEW Dark, por lo que Tony Khan está tomando mano de muchos luchadores jóvenes y de AEW Dark para este Collision. De nuevo, la rubia llegó vestida con la vieja indumentaria de la Toni Storm cool, no la Timeless. May tomó una ventaja temprana sobre Adora. Trish luchó para tomar el control, llevando a Mariah al suelo con una llave de brazo. Durante comerciales, May siguió atacando a su rival, y fue tanto el dominio, que se dio el lujo de ver y divertirse con un cartel de un fan que decía que quería ser el exesposo de Mariah... Raro... Más adelante, Adora regresó al ring y atacó a May, hasta le cayó encima con un sentón bombazo, pero Mariah pudo sobrevivir. Adora casticó cno tremendo supléx a su rival, pero tampoco pudo capitalizar. Poco después, May la sorprendió y la remató para llevarse la victoria con un toque de espaldas. El Final Mayday de Mariah May. Valoración 5.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Interesante, sobre todo lo de Mariah May.

Contras Nada negativo para comentar.



► Tras la lucha, la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, apareció para celebrar con su amiga, Mariah May, su victoria, y para entregarle un premio por su gran desempeño en el ring… ¡Pero Deonna Purrazzo apareció para atacarla!

► Mariah MAy reaccionó y atacó a Deonna Purrazzo. Toni Storm luego se burló de La Virtuosa y le puso el pie encima del pecho para mostrar su gran domnio de la división femenil de AEW.

AEW COLLISION 9 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Místico vs. Angélico ►4- Nick Wayne vs. Adam Priest Nick Wayne volvió al ring. No lo hacía desde el 28 de febrero, cuando no pudo quitarle el Campeonato Intercontinental en Dynamiet al entonces monarca, Orange Cassidy. Adam Priest es un joven que tiene más de 12 luchas en AEW Dark, y volvió a AEW para este combate televisivo. Nick tomó la ventaja sobre Priest al principio con una ráfaga de ataques, mientras Priest intentaba recuperarse antes de ser enviado fuera del ring por The Prodigy. Wayne corrió alrededor del ring para continuar el ataque, pero fue enviado con puñetazos y patadas de vuelta al ring mientras Killswitch intentaba intervenir. Esa distracción le dio a Wayne una oportunidad, y lo aprovechó enviando a Priest de vuelta al ring con un supléx. Wayne continuó atacando a Priest contra las cuerdas hasta que el réferi lo reprendió... y luego se preparó para retamar la lucha y obtener el toque de espaldas a su favor con su movimiento final. El Final Wayne's World de Nick Wayne. Valoración 5.2 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha interesante...

Contras Pero, muy corta... Lo interesante también vino después del encuentro.



Nick Wayne continues to parade around the ring. Watch #AEWCollision on TNT!@thenickwayne pic.twitter.com/80g8PfknyT — All Elite Wrestling (@AEW) March 10, 2024

► Christian Cage se enojó con un fan enmascarado y con una chamarra con el logo de AEW, en ringside. Le quitó un cartel… Y el fan lo golpeó… Lo jaló por encima de la barricada y le dio una buena paliza… Hasta se lanzó desde lo alto para caerle encima…

► El fan se quitó la máscara y resultó ser nada más y nada menos que el archirrival de Christian Cage, el reconocido Adam Copeland.

► Así fue el ataque sorpresa de Adam Copeland a Christian Cage, el Campeón TNT:

► Adam Copeland tiene a Christian Cage, The Patriarchy y el Campeonato TNT en la mira:

Whatever is in that box has the TNT Champion Christian Cage in shock! Watch #AEWCollision on TNT!@RatedRCope | @Christian4Peeps pic.twitter.com/SfWT4Lj2I2 — All Elite Wrestling (@AEW) March 10, 2024

► Y se confirmó Adam Copeland vs. Christian Cage III, en un I Quit Match, o lucha en donde el ganador es quien haga decir a su rival «Me rindo» ante el micrófono. Será el miércoles 20 de marzo en el AEW Dynamite desde Toronto, Ontario, Canadá.

TNT CHAMPIONSHIP MATCH

Cope vs. Cage III: I QUIT MATCH!#AEWDynamite LIVE in Toronto on Wednesday March 20th! Watch #AEWCollision on TNT!@RatedRCope | @Christian4Peeps pic.twitter.com/L4hAFx1v4U — All Elite Wrestling (@AEW) March 10, 2024

AEW COLLISION 9 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Místico vs. Angélico ►5- Chris Jericho vs. Titán Titán regresó a a USA, no lo hacía desde junio de 2022. Y debutó en AEW ante un gran conocer de la lucha mexicana como lo es Jericho, quien hace unas semanas dio una buena lucha ante Atlantis Jr. en Dynamite, que si bien no fue el mejor combate, pudo ser mucho mejor, mostró que Jericho se entendía con el luchador mexicano, y seguramente, por eso, pusieron a este gran talento de Guadalajara ante Jericho. Jericho, el Corazón de León, empezó derribando a Titán, desgastándolo con llaves mientras Titán lucha con su agilidad. Terminamos en algo parecido a un punto muerto antes de que Titán conecte algunos machetazos, pero Jericho envía al luchador contra la esquina para también devovlerle los raquetazos. Titán rápidamente se defiende con una patada voladora a la cara, utilizando las cuerdas, saltando sobre ellas y caminando, para castigar a Jericho con una gran huracarrana. Jericho se dirigió hacia afuera, ¡pero eso solo llevó a un gran salto a través de las cuerdas de Titán que envió al canadiense al suelo de ringside! Ambos hombres volvieron a ponerse en pie, intercambiando golpes hasta que Titán envió a Jericho hacia los escalones de acero y luego al ring. Titán subió a la cuerda superior, pero fue contrarrestado por Jericho... Pero Titán se puso en pie sobre las sogas. Jericho continuó el ataque durante comerciales a pantalal dividida, desgastando al luchador antes de enviar a Titán contra la cuerda inferior. Desde allí, envió a Titan a la esquina, pero el luchador comenzó a defenderse con algunos golpes... ¡hasta que Jericho lo derribó con una gran bota a la cara justo al regresar de la pausa! Jericho se encontró en apuros mientras Titán contraatacaba, una vez más utilizando su agilidad para un buen propósito... pero Jericho lo controló rápidamente, preparándose para hacerle un Liontamer. ¡Pero Titan se libró! Jericho dejó caer al luchador con fuerza, pero no pudo capitalizar. Titán atacó Jericho con una Death Valley Bomb... ¡pero Jericho se libró del toque de espaldas! El luchador se preparó para otro hurricanrana, ¡pero fue contrarrestado! En el emocionante final de la lucha, Jericho logró asegurar la victoria haciendo que Titan se rindiera, dejando al luchador mexicano rendido en el centro del ring mientras el réferi hacía sonar la campana. El Final Walls of Jericho de Chris Jericho. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena presentación de Titán, y ni qué decir de Chris Jericho.

Contras Jericho ha tenido últimamente combates largos, pero con muchos tiempos muertos. ¿Ya se le está empezando a acabar el gas más de lo habitual?



AEW COLLISION 9 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Místico vs. Angélico ►5- Místico vs. Angélico Místico regresó a AEW, luego de luchar este año en enero y en febrero. Antes ya había luchado en octubre en un Rampage, en el inicio de la lianza de AEW y CMLL. Su rival fue Angélico, un hombre que venía lyuchando en ROH y que desde diciembre no luchaba en AEW. Pero, también, un hombre con mucho conocimiento de la lucha libre mexicana, pues duró desde 2013 hasta 2017 luchando con AAA. Y desde 2010 ya estaba en territorio mexicano con IWRG y con varias empeesas independientes. Angélico también se ha estado desempeñando como comentarista en español de AEW. Su estilo aéreo es bueno, interesante, vistoso, pero nunca como el de Místico, el príncipe de plata y oro. El duelo comenzó con un buen intercambio de llaves entre los dos hombres, llaves y contrallaves, Místico mostraba una grna agilidad para escapar de las maniobras hasta que Angélico le acyó encima con un vuelo, y el combate entró el un punto muerto. Angélico luego derribó a Místico, pero no capitalizó. Místico logró sacar ventaja y atacar al exAAA. Angelico volvió al combate, desgastando al luchador hasta que nos fuimos a comerciales. De vuelta del descanso, Mistico estaba en control ahora, enviando a Angelico a las cuerdas para una tiger kick antes de sacarlo del ring... Y luego... ¡Apareció Serpéntico interviniendo! Serpéntico se lanzó con un tope suicida sobre Místico. Más adelante, Místico pateó a Angélico y lo metió al ring, en donde con un corkscrew senton logró una cuenta en dos segundos. Místico se lanzó con un sentón bombazo desde el esquinero, pero la cuenta llegó solo a dos. Mistico subió de nuevo a la cuerda superior para un moonsault pero Angelico lo esquivó, atrapando al luchador castigándolo con La Magistral, pero el toque de espaldas llegó solo a dos. Místico hizo unar odada a espalda y casi se lleva la victoria. Angélico luego recuperó el control de la lucha, tomó la delantera, hasta que Místico lo derribó con una patadota en la cara. Ambos hombres estaban en el suelo, pero rápidamente se levantaron. La Mistica fue contrarrestada, pero Mistico le cayó encima con una plancha cruzada al estilo Mil Máscaras contra Angélico. Llevó a Angelico abajo con una tijera y lo enrolló con una rodada a espaldas para una cuenta en dos segundos. Lego, llegó el final de la contienda a favor del enmascarado. El Final La Mística de Místico hizo rendir a Angélico. Valoración 8.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros La mejor lucha de la noche, un buen estilo aéreo.

Contras Más allá de los tiempos muertos. Son necesarios para bajar revoluciones, contar una mejor historia y claro, para que descansen los luchadores, pero se abusa de ello.



AEW COLLISION 9 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Místico vs. Angélico ►6- Brody King, Buddy Matthews y Malakai Black vs. Jay Lethal, Jeff Jarrett y Mark Briscoe House of Black, un trío que nunca pudo despegar realmente en AEW. Los problemas personales de su líder, Malakai Black, tanto en su vida, como, aparentemente, con Tony Khan, los rumores de que Black y Matthews querían volver a WWE, han causado que Tony Khan no dé la orden y ponga en la cima, o al menos, en la órbita del campeonato de tríos de ROH o AEW a House of Black, tampoco a sus luchadores a nivel individual. Black y King no luchaban en AEW desde febrero, desde que vencieron a Mark Briscoe y Bryan Keith, respectivamente. Pro su parte, Matthews no luchaba en AEW desde un Collision a finales de enero, cuando House of Blakc cayó ante Daniel García y FTR. Esta lucha fue una Atlanta Street Fight. Briscoe atacó a Malakai en el ring, pero pronto la lucha se extendió al exterior. Jarrett golpeó a Buddy con una silla mientras Lethal iba por una mesa. Briscoe hizo lo mismo, pero Black fue tras él. Lethal y Jarrett intentaron ir en su rescate, pero Brody atacó a Jay contra una silla contra la barrera. Brody lo intentó atacar, pero Lethal evitó a King justo a tiempo y Brody chocó contra la barrera. Briscoe y Matthews se enfrentaron mientras Lethal y Jarrett iban tras King, pero Malakai intervino. Brody golpeó a Lethal con un codazo, quien aterrizó en la mesa, justo cuando Brody lo estrelló contra ella. Buddy y Mark lucharon en el esquinero mientras Briscoe quería lanzar a Matthews sobre una mesa en el exterior, pero Brody interceptó y lanzó a Mark contra una pila de sillas primero. House of Black tenía el control, debilitando a sus oponentes antes de enfocarse en Briscoe, Lethal y Jarrett. Brody preparaba a Jarrett para una powerbomb, pero Buddy Matthews tenía líquido inflamable para poner en la mesa. Malakai tenía un encendedor, y Sonjay Dutt intentó usar una guitarra contra Brody, pero Buddy lo detuvo. Buddy persiguió a Dutt, pero Karen Jarrett lo detuvo, pero recibió un black mist de Malakai. Lethal y Jarrett volvieron a la ofensiva contra Malakai y Brody, pero este último utilizó su poder con golpes duros. Brody aplicó una rear naked choke a Lethal para dejarlo fuera. Jarrett golpeó a Brody con una guitarra, enviándolo a través de una mesa. Malakai intentó atacar, pero Briscoe lo detuvo y le conectó un Jay Driller. Malakai y Matthews lanzaron a Briscoe contra la ceja del ring con una powerbomb. Prendieron fuego a la mesa y enviaron a Briscoe a través de ella. Devolvieron a Mark al ring y consiguieron el conteo para la victoria. El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

Contras



► Tras el encuentro, el ring quedó envuelto en caos y fuego, con los miembros de House of Black celebrando su victoria mientras los perdedores quedaban tendidos en el suelo, exhaustos y derrotados.