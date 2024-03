Kofi Kingston rinde emotivo tributo a creador de Dragon Ball

Una de las noticias no relacionadas con la lucha libre que dio la vuelta al mundo durante los últimos días, fue el fallecimiento del reconocido creador de manga, el japonés Akira Toriyama, mayormente reconocido por ser el creador de la reconocida serie Dragon Ball, y con el que muchos jóvenes y adultos crecieron viendo a los famosos personajes de la referida serie, como Gokú, Vegeta, entre otros. Toriyama falleció este 1 de marzo a los 68 años de edad.

► Kofi Kingston no es ajeno a Dragon Ball

El mundo de la lucha libre no es ajeno a los gustos por la serie de Dragon Ball. Por ejemplo, cuando vimos el debut de Ronda Rousey en una pantalla de WWE y confrontar a Triple H y Stephanie McMahon, esta lució una camiseta alusiva a la serie. En WrestleMania 32, los miembros de The New Day lucieron un atuendo inspirado en los personajes de este anime, conocidos como los saiyajin.

Precisamente, Kofi Kingston, recientemente recurrió a sus redes sociales para escribir un emotivo homenaje a Akira Toriyama por haber sido su fuente de inspiración, mientras compartía algunas imagenes de aquel momento de WrestleMania 32 cuando salieron con el atuendo alusivo a la serie de Dragon Ball, y saliendo de la caja de cereal de Booty O’s.

«Me ha tomado un poco más de tiempo publicar esto porque he tenido muchas emociones girando sobre el fallecimiento de Akira Toriyama…

Realmente he estado pensando en mi fandom de Dragon Ball a lo largo de los años y casi parece una tontería que algo que se supone que es una simple serie animada haya influido en mi vida de tantas maneras profundas y significativas.

Desde esforzarme hasta el límite de mi potencial, tanto para mi propio beneficio como el de mi familia, hasta dar un ejemplo a seguir para mis hijos y otras personas, yo, junto con millones de personas, me inspiré muchas veces en la esencia. de la franquicia Dragon Ball.

Siempre me ha parecido tan brillante el hecho de que Akira Toriyama creó una franquicia legendaria que llega a niveles totalmente diferentes dependiendo de la fase de la vida que estés experimentando. Ver Dragon Ball cuando era niño evoca emociones totalmente diferentes a las de un adulto… sin embargo, cada experiencia es igualmente impactante. Genio, de verdad.

Solo quería compartir mi gratitud por la amabilidad y voluntad de Akira Toriyama de continuar compartiendo su enorme visión con todos nosotros a lo largo de los años y, en consecuencia, hacer de Dragon Ball una franquicia perenne que es y será para siempre uno de los fenómenos más influyentes de la cultura pop en la historia del anime.»