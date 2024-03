Nia Jax quiere enfrentarse a estas dos rivales

Nia Jax ha sido mostrada como una de las estrellas más dominantes de la división femenil desde su regreso el año pasado. Si bien perdió contra Rhea Ripley en Elimination Chamber por el Campeoanto Mundial Femenil, sigue todavía en la órbita del título, aunque hay otras Superestrellas que se interponen en su camino.

► Bianca Belair y Jade Cargill en la mira de Nia Jax

Si bien personas como Rhea Ripley y Becky Lynch son algunas de las estrellas más importantes a las que se ha enfrentado Nia Jax desde su regreso, hay otras luchadoras que tiene en la mira. Una de ellas es Bianca Belair, a quien jamás ha enfrentado, y la otra es Jade Cargill, quien la eliminó en Royal Rumble este año por sí sola.

Durante una aparición reciente en el podcast Hall of Fame de Booker T, Nia Jax reveló que le encantaría tener una lucha con Cargill y Belair en el futuro, y confesó que quiere probarlas en el ring.

“Quiero decir, mira a Jade. Sólo mírala. Parece como si estuviera moldeada en arcilla. Es increíblemente hermosa y fuerte, y se comporta muy bien. Me encantaría subir al ring con ella. Siento que podríamos hacer magia. Nunca he podido tener esa lucha individual con Bianca Belair. Y esa chica es, ya sabes, de primer nivel. Rhea Ripley también está ahí arriba. Pero Bianca Belair es alguien con quien nunca he podido reunirme, ya sabes, uno a uno. Quiero poder mostrar eso porque ella nunca se ha enfrentado a nadie como Nia Jax. Sí, ella es la más fuerte y es la EST. Pero sí creo que la EST y la Fuerza Irresistible definitivamente podrían hacer algo de magia”.