Josh Alexander: «Vamos a hacer justicia a TNA»

Tras haber aclarado que no es un rehén de la compañía y contado que disfrutó trabajando como productor durante su lesión, Josh Alexander explica a nuestros compañeros de Fightful cómo se siente con el renacimiento de TNA, haciendo referencia a su aparición en el video promocional que lanzaron en octubre para revelar que iban a recuperar su antiguo nombre y adelantando que cuentan con el talento como para devolverla a sus mejores tiempos.

► Josh Alexander del presente de TNA

«Oh, no se suponía que estuviera presente para ese paquete de video y todo eso. Mi visa debía estar en una embajada japonesa, esperando para ir a mi primera reserva en New Japan. Eso, para mí, es lo más importante del mundo. Me detuvieron, me hicieron firmar un NDA y luego, en el momento en que quité mi pluma de ese papel, dijeron: ‘Bien, no necesitas ir a la embajada japonesa. Necesitamos que vueles después de Memphis a Nashville para filmar esto. Esto es lo que es’. Yo estaba como, ‘Oh, sí. 100%. Conduciré cuatro horas a una embajada diferente o algo así para obtener una cita diferente porque tengo que hacerlo en este momento’.

«Siento escalofríos, amigo. IMPACT puede ser IMPACT y todo eso, y estaba muy orgulloso de todo lo que pude hacer y ser parte de esa empresa. Eso era un sueño para mí. Pero, al final del día, esas tres letras icónicas, TNA, ¿escuchar a la multitud gritar TNA durante tu lucha, dándote esa adoración? Eso es algo que el fanático de 15 años en mí que sintonizó el primer pago por visión de miércoles por la noche, eso es algo que he soñado desde que tenía 15 años. Poder hacer que eso ocurra y estar donde estamos ahora con la rebrand completa, creo que no solo soy yo. Creo que mucha gente en este vestuario y muchos fanáticos en todo el mundo, eso simplemente pone esta cosa en un plano diferente de existencia. Creo que vamos a hacerle justicia porque creo que nuestro vestuario está a la altura de la tarea«.

