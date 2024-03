¿Rikishi en The Bloodline?: «No lo sé… Quizá»

«Creo que va a ser un buen combate para WrestleMania. Pero hay una pieza que falta en ese combate. ¿Qué piensan ustedes? Hay una pieza que falta. Tenemos a Jey Vs. Jimmy. Pero simplemente falta esa [pieza]. ¿Es #QueremosARikishi?». Continuando con estas palabras del veterano samoano nos adentramos más en la posibilidad de que Rikishi entre a la historia de The Bloodline en WWE.

► ¿Rikishi en The Bloodline?

«He estado escuchando eso durante las últimas 16 horas desde que estuve aquí firmando para los fans de For the Love of Wrestling. ‘¿Vas a regresar?’ Yo respondo, ‘¿Qué estás diciendo?’ ‘Necesitamos que vuelvas para resolver este drama que está ocurriendo entre tus hijos’. Y yo pienso, no sé. Realmente no lo sé. ¿Va a suceder? Quizás. ¿Puede suceder? Por supuesto. Pero, ¿es eso lo que quieren los fans? ¿Es eso lo que The Bloodline quiere? ¿Es eso lo que WWE quiere? Mientras tanto, estoy un poco en la línea de banda. No quiero decir que estoy esperando pacientemente, pero estoy en el margen.

«Parece que la familia ha estado en conflicto. Siento que las personas en el mundo de la lucha libre, seamos sinceros, no hay una familia perfecta, ya sea en el negocio de la lucha libre o en cualquier otro negocio. Pero poder ver a esta dinastía ir y venir, es entretenido para mucha gente. La familia simplemente está dividida, ¿entiendes? Tiene que haber algún tipo de ley y orden. Alguien tiene que intervenir y decir, ‘Esto es lo que es’. Así que no sé, veremos.

«Al final del día, espero, si esta lucha soñada (Jey vs. Jimmy) sucede en WrestleMania, sería un momento histórico. No solo para los chicos, poder finalmente cumplir su deseo de encabezar o ser parte de WrestleMania juntos, y veremos. Tien que haber una pieza del rompecabezas para completarlo, y dejaré eso así«, dijo Rikishi en Monopoly Events’ For The Love of Wrestling.