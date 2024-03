Cathy Kelly en WWE 2K24: «¡No puedo fruncir el ceño!»

Cathy Kelley fue escaneada como personaje de WWE 2K24 pero hubo un detalle que no pudo completar: fruncir el ceño. Por algún motivo, la entrevistadora no es capaz de hacerlo. Así lo muestra en un reciente video que comparte en Instagram acompañado del texto que leemos a continuación.

► Cathy Kelly en WWE 2K24

«¡Spoiler: efectivamente, usaron esa en el juego!

¡Feliz día de lanzamiento de WWE2K! Ha sido increíble ver todas las capturas de pantalla en las que me etiquetaron en los últimos días. No puedo esperar para manejar a todos sus luchadores favoritos. Se siente como si estuviera viviendo un sueño surrealista.

Mi único movimiento ofensivo en los juegos anteriores era construir una piscina, hacer que mis enemigos nadaran y quitar la escalera. Pero ¡ESTO ES MUCHO MÁS GENIAL!

¡Un gran reconocimiento a @brownbagbrowndad, @bryceyang90266 y al resto del equipo de @wwegames! Realmente se superaron este año».

WWE 2K24 ya está disponible para PC, PlayStation y Xbox.

En la imagen de la publicación, vemos a Cathy Kelley como si fuera integrante de The Judgment Day y no hace mucho Rhea Ripley decía que le gustaría añadirla:

«¿Tú? ¿Él? Definitivamente no. Sería Cathy Kelley. Sí, Mami adora un poco a Cathy Kelley. O Samantha. Mis dos novias. Las traería. ¿Si tuviera que elegir una? Bueno, quiero verlas pelear y luego tomaré una decisión.»

Seguramente eso no va a suceder pero al menos puede hacerse «realidad» en el videjuego. Lo que no se podrá es jugar con Cathy Kelley como luchadora, aunque sí como manager. Ella nunca ha luchado, en realidad, pero sí lo intentó en una ocasión:

«No creo que pueda. Intenté una vez, hace mucho tiempo. Dave Márquez tiene un ring de lucha libre para Championship Wrestling For Hollywood en el valle, así que solía ir allí. Creo que me di un par de golpes hasta que me quedé sin aliento. Incluso correr las cuerdas, si no lo has hecho, es intenso. Terminas desarrollando callos en la espalda, estuve magullada durante probablemente una semana».