Deonna Purrazzo da ejemplo a Josh Alexander en TNA

TNA ejerció la opción de renovar el contrato de Josh Alexander por otro año y algunos fans han acusado a la compañía de tener al luchador como rehén. Pero él aclaraba recientemente que nada más lejos de la realidad:

«Firmé el contrato hace dos años, ¿sabes? He visto a gente en Twitter y otros sitios diciendo cosas como ‘Josh está siendo retenido como rehén’, y así. Quiero aclarar eso, ante todo. Al final del día, quiero poder mirarme en el espejo con la cabeza en alto y decir que me comporté como un profesional. ¿Exploré la posibilidad de que no extendieran mi contrato? Claro. No duele preguntar (…). Estoy feliz aquí, quedándome otro año y haciendo las cosas que he estado haciendo durante los últimos cinco años. (…)».

► Deonna Purrazzo da ejemplo a Josh Alexander

Deonna Purrazzo vivió la misma situación en 2022, cuando la entonces IMPACT ejerció ese derecho de renovarla por un año cuando ella quería valorar otras opciones. Pero cree que al final fue para mejor, como le explica a Fightful.

«Probablemente en septiembre de, supongo que era 2022, les pregunté: ‘Sé que tienen la opción. Respetuosamente, creo que me gustaría explorar otras opciones. Pero está de su mano’. Al final del día, ellos tienen la última palabra. Pero yo pregunté. ‘Creo que quiero explorar. Creo que ahora es el momento, si no pueden ejercer su derecho’. Tuvimos conversaciones de ida y vuelta, y al final decidieron ejercerla. Creo que fue para mejor, en realidad.

«Creo que poder volver a visitar algunas historias con Jordynne, ganar el Campeonato Mundial de Knockouts nuevamente, ser parte de algunas de las historias divertidas de las que formé parte y trabajar con algunas de las chicas más jóvenes que estaban entrando. Me divertí mucho en mi último año en IMPACT. Así que creo que, por mucho que pensé, era hora de explorar. Creo que valió la pena quedarme ese año más«.