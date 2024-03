Becky Lynch de Charlotte Flair: «La vida es demasiado corta»

Becky Lynch y Charlotte Flair solían ser amigas cercanas, pero han tenido algunos problemas a lo largo de los años.

Durante una reciente entrevista con Peter Rosenberg en Cheap Heat, le preguntaron por la relación entre ellas.

► Becky Lynch de Charlotte Flair

«Sí, creo que estamos bien. Mira, al escribir este libro, en ningún momento y ciertamente no pretendía de ninguna manera ser despectiva hacia ella, y no creo que lo sea. Creo que soy justa al tratar de dar su perspectiva en las cosas. Porque no creo que sea justo enterrar completamente a alguien en un libro, especialmente en un mundo que es tan subjetivo. Porque no tienen la oportunidad de defenderse. Así que hablo de nuestras desavenencias, pero al menos trato de retratarlo desde su perspectiva, así como desde la mía. Trabajar juntas, sí, fue fácil porque creo que el trasfondo de todo esto, desacuerdos y todo, es el amor. Te afecta más que alguien te lastime si los has querido, o los amas, que alguien con quien no tenías relación en absoluto. Eso es lo que sucedió con Charlotte.

«Éramos mejores amigas, éramos como hermanas, luego tuvimos problemas, la lucha libre se interpuso entre nosotras. Luego nos reconciliamos, luego vino el famoso conflicto con los títulos, pero creo que a lo largo de todo eso, si ella alguna vez necesitara algo, estaría allí para ella, y creo que si yo alguna vez necesitara algo, ella estaría allí para mí. Creo que eso es lo más importante. Creo que la vida es demasiado corta para guardar rencores por demasiado tiempo. Creo que si los guardas demasiado tiempo, te pesan. Simplemente no tiene sentido. Hemos perdido a algunas personas en el último año, en los últimos años, y simplemente te recuerda lo preciosa que es esta vida, y lo especial que es esta cosa que estamos haciendo, y podemos tener esos desacuerdos, podemos tener esos conflictos y rivalidades, y no siempre podemos ver las cosas de la misma manera en los negocios, y eso es lo que hace que los negocios sean mejores, cuando la gente siente que es real. Pero al final del día, debes recordarte qué es lo importante».