Valhalla forjó una fuerte amistad con Liv Morgan en The Riott Squad y años después de la disolución del trío las dos Superestrellas de WWE continúan unidas.

No como equipo ya que dentro de la narrativa ambas están muy alejadas pero sí como amigas, y la vikinga tiene una idea para WrestleMania 40.

► La idea de Valhalla

Como le dice SEScoops, quiere que Liv entre en la lucha Rhea Ripley versus Becky Lynch por el Campeonato Mundial para hacer una triple amenaza.

«Sé que Rhea y Becky van a, parece que van a luchar en WrestleMania, pero no me sorprendería si Liv también estuviera en esa mezcla. Así que estoy realmente, y es como, siendo completamente honesta, nadie sabe qué está pasando detrás del escenario, ¿verdad? Ninguno de los luchadores sabe. Entonces, yo, como fan, como alguien que es fan de Liv Morgan, me encantaría verla, a ella, a Becky y a Rhea en una lucha triple amenaza o como, tal vez Becky está caminando hacia el ring y Liv la lastima tanto que consigue la lucha o algo así, algo así me parecería realmente genial.»

Ciertamente no sería descabellado que Morgan entrara al combate por el título. De lo contrario, ¿qué podría estar haciendo en WM? ¿O quedaría fuera del show?

Podría pensarse que tendrá un mano a mano con Nia Jax por tener a las dos ocupadas pero en realidad ambas han estado persiguiendo a sus dos compañeras.

Echemos un vistazo al menú (hasta ahora) de WrestleMania 40:

[6 de abril]

The Bloodline (The Rock y Roman Reigns) vs. Cody Rhodes y Seth Rollins

[7 de abril]

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

[Jornada por determinar]