Valhalla: «Amo ver a Liv Morgan en la cima de WWE»

Hubo un tiempo en que Liv Morgan, Valhalla y Ruby Soho formaban el trío The Riott Squad en WWE.

Entonces era inimaginable la situación actual de las tres luchadoras. Nadie podía adelantar que Liv sería una estrella de la división femenil.

Tampoco que Sarah Logan se convertiría en una de los Viking Raiders. Ni que Ruby Riott saldría de la compañía.

► Valhalla de Liv Morgan

En una entrevista con SEScoops, Valhalla estuvo hablando del éxito actual de Liv Morgan:

«Liv es una guerrera. Es legítima, no sé si alguien lo ha notado, pero ella ha noqueado a un par de chicas con una bofetada. Ella noqueó a Sonya Deville solo abofeteándola en la cara. Así que no es alguien con quien quieras pelear, en mi opinión. Es escurridiza y está determinada, esta chica ha estado en una racha y ha trascendido a The Riott Squad de una manera que creo que nadie sabía que tenía en ella. Es bueno como una de sus mejores amigas y alguien que la ama mucho verla en la misma conversación que Rhea Ripley, Nia Jax y Becky Lynch. Me encanta verla en esa conversación. Me encanta verla en esos lugares porque es lo suficientemente buena. Se ve lo suficientemente bien. Es lo suficientemente violenta. Hay una razón por la que tanta gente la ama. Hay una razón por la que tiene el seguimiento que tiene. Es porque es real. Estoy emocionada de ver, como, ni siquiera sé a dónde va esta historia«.

Luego, le preguntaron sobre si las tres siguen compartiendo ideas y qué ha aprendido de Liv:

«Ella quiere ser lo mejor que pueda. Desesperadamente quiere ser lo mejor que pueda. Cuando termina de luchar, es mejor que tengas una crítica para ella. Mejor que tengas algo que ella podría haber hecho mejor. Ella no aceptará simplemente, lo hiciste genial. Ella dice, no. ¿Qué podría haber sido mejor? ¿Qué podría haber hecho yo? Ella es alguien con quien puedes ser… Todavía trato de ser gentil, pero puedo ser honesta con ella. Podemos tener conversaciones honestas. Ella es… tan amorosa y cuidadosa y solo quiere ser buena. Ella solo quiere ser lo mejor que pueda ser. Quiero decir, se nota, realmente se nota el crecimiento desde Riott Squad hasta quien es Liv ahora es exponencial. Así que creo, creo que ni siquiera nosotras, y ella ni siquiera sabe a dónde va a trascender«.