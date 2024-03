NXT: Ilja Dragunov venció a Channing Lorenzo «Stacks»

En la más reciente edición de NXT, vimos un buen combate no titular entre el Campeón NXT, Ilja Dragunov y Channing Lorenzo «Stacks». El combate comenzó con Stacks lanzando una ráfaga de ataques contra Dragunov.

Dragunov respondió con un powerbomb sobre Stacks y luego intentó ejecutar la H-Bomb, pero Stacks lo apartó con una patada. Stacks derribó a Dragunov y pisoteó su mano mientras Dragunov gritaba de dolor.

Continuó trabajando la mano lesionada de Dragunov, pero este intentó reincorporarse y logró conectar un supléx alemán sobre Stacks.

Dragunov ejecutó otro powerbomb sobre Stacks, quien se levantó lentamente. Finalmente, Dragunov impactó su movimiento final, el Torpedo Moscow, sobre Stacks para obtener la victoria.

.@Stacks_WWE has an answer for EVERYTHING @UNBESIEGBAR_ZAR is throwing at him 😳#WWENXT pic.twitter.com/S1bB0oHqZu

— WWE (@WWE) March 27, 2024