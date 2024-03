Becky Lynch: «Odié el primer borrador de mi libro»

Tan pronto como el 26 de marzo va a salir a la luz ‘The Man: Not Your Average Average Girl’, el libro de memorias de Becky Lynch.

En SÚPER LUCHAS hemos estado contando todo lo que hemos ido sabiendo pero no será hasta entonces cuando podamos entrar en harina.

► El libro de Becky Lynch

Y seguimos haciéndolo, como habitualmente gracias a la propia Superestrella de la WWE, quien revela que odió el primer borrador.

«No había leído realmente [el manuscrito], simplemente lo había escrito hasta que llegué al punto en el que pensé ‘Bien, aquí está el final del libro’. Y luego [mi editor] regresó con notas y pensé ‘Oh, odio este libro. Oh, odio esto. Voy a reescribir todo el libro’.

«Y así, durante mi carrera en NXT, cuando fui campeona allí, reescribí todo el libro en bastidores, en eventos en vivo, en televisión, en vuelos nocturnos en habitaciones de hotel, como si hubiera reescrito todo y lo llevé a un punto en el que estaba realmente feliz con él».

La luchadora agrega que escribir con una fecha límite la motivó a mantenerse enfocada en el proyecto e incluso llegó a llamar a las fechas límite su «mejor amiga»:

«Creo que con la lucha libre, constantemente tenemos fechas límite. Puede que no tengas una lucha planeada, puede que no tengas un promo planeado, pero vas a salir en vivo en unos minutos o unas horas, y tienes que tener algo. No vas a salir al ring y no hacer nada. Así que me gustan esas fechas límite, me gusta trabajar bajo presión«.

¿Tienes ganas de leer las esperadas memorias de la Superestrella de WWE Becky Lynch?