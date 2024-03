Top Dolla: «Hit Row fue real y ese fue el problema en WWE»

La ex Superestrella WWE, Top Dolla, que ahora lucha en MLW, TNA Wrestling y el mundo de la lucha libre independiente bajo su nombre real de AJ Francis, ha detallado los problemas que, según él, llevaron al fracaso del grupo Hit Row en WWE.

Lo hizo en una reciente entrevista con Eric Bischoff para su video podcast Strickly Business, que es parte de su proyecto 83 Weeks with Eric Bischoff. Allí, Francis señaló que el hecho de que ellos fueran raperos reales, causó problemas en WWE. Estas fueron sus declaraciones:

► AJ Francis da los motivos que cree no le permitieron a Hit Row tener éxito en WWE

«Fuimos los primeros personajes auténticos del rap y la empresa no sabía cómo manejarlos. He estado tratando de impulsar la lucha libre hacia adelante. He estado tratando de hacer eso. Incluso R-Truth, R-Truth lo dijo él mismo, no le gusta involucrar su hip-hop. Me lo dijo él mismo, no le gusta involucrar el hip-hop en su personaje porque su personaje no es el tipo de artista de hip-hop que realmente es. Hit Row fue el primer acto de hip-hop donde no era un estereotipo. Era muy real. Era muy auténtico. Era real. B-Fab literalmente salió de gira con Juicy J. Literalmente tuve tres álbumes. Era real, y ese fue el problema. Genuinamente, creí que ese era el problema. Que cada otro acto de hip-hop en la lucha libre, la forma en que se digiere .. Eso simplemente no es hip-hop real. Entonces, es como cuando intentas dar algo a personas que no entienden y aprecian lo que estás haciendo, no lo van a aceptar.

«Lamento las limitadas oportunidades que el grupo tuvo en el micrófono, especialmente considerando que las voces eran un pilar de nuestra presentación. Hay un micrófono en el medio del logo de Hit Row y nunca tuvimos el micrófono. Entonces, es como, ¿cómo puedes ser un rapero sin un micrófono?»

Sin embargo, en redes sociales, varios fans han destacado que lo que dice Top Dolla es su versión y que la misma, no sería cierto. Por ejemplo, Swerve Strickland es ahora una gran estrella en AEW y se abrió camino por sí mismo, hasta el punto en el que, en cualquier momento en este 2024, se convertirá en Campeón Mundial de Peso Completo AEW.

Por su parte, Ashante «Thee» Adonis sigue bajo contrato con WWE y se encuentra probando una fórmula en donde hace equipo con Cedric Alexander en luchas no televisadas de SmackDown. Y, finalmente, B-FAB sigue bajo contrato con WWE, y aunque no hace mucho, está aprendiendo cerca de Bobby Lashley y The Street Profits. Esto, sin mencionar que John Cena tuvo mucho éxito con su personaje de rapero, y era un rapero real antes de su personaje. Así que, ¿se podría decir que el problema de que Top Dolla no triunfara en WWE fue su falta de talento, que lo hizo no destacar de sus compañeros?