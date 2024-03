Natalya derrota a Lola Vice tras contestar un reto abierto

Lola Vice está dispuesta a demostrar su calidad, por lo que lanzó un reto abierto para el programa de NXT este 26 de marzo, el cual fue respondido por Natalya.

La latina quiere mostrar que es de lo mejor en NXT, por lo que Nattie aseguró que quiere comprobarlo, por lo que decidió aceptar el reto.

Lola se lazó con todo contra Natalya, aunque fue repelida por unos instantes; sin embargo, Vice a punta de patadas y golpes consiguió recuperar el control.

Las cosas fueron parejas, pues Lola estaba dispuesta a dejar todo en el ring, pues tenía una gran oportunidad de conseguir una victoria importante contra una de las veteranas de WWE.

Durante el combate, apareció Karmen Petrovic intentando distraer a Lola, pero no pudo hacerlo del todo, pues Nattie y Lola se enfrascaron en una lucha de llaves y contrallaves, pero justo en un movimiento rápido, Natalya la llevó al toque de espaldas para llevarse la victoria.

