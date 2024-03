Sami Zayn, decepcionado porque fans reaccionaron mal a su victoria sobre Chad Gable

Recientemente, Booker T reveló en su video podcast The Hall of Fame, que tuvo una conversación con Sami Zayn durante un vuelo y que la Superestrella WWE le había expresado frustración en torno a la respuesta que hubo de los fans en Internet por su victoria en el Gauntlet Match de Raw de hace unas semanas, su victoria ante Chad Gable que lo convirtió oficialmente en el retador al Campeonato Intercontinental WWE de Gunther en WrestleMania 40. Esto fue lo que reportó Booker T:

«Estaba tan realmente molesto por la respuesta negativa que recibió de los fanáticos en línea. Él estaba como, ‘Hombre, pensé que los fanáticos me amaban. Y luego, lo siguiente que sé es que veo todas estas cosas.’ Le digo, ‘Hombre, no puedes prestar atención a ese ruido. Tienes que pensar en lo genial que fue esa lucha, y algún día mirarás hacia atrás y dirás: ‘Hombre, ese fue un trabajo realmente, realmente bueno el que hice.’ Pero aun así, como dije, sentía esa respuesta negativa. Hizo sentir mal a alguien solo porque los fanáticos no pensaron que la lucha fue tan buena. Yo sí pensé que era buena».

► Sami Zayn aclara que sí lo decepcionó la reacción de los fans a su victoria ante Chad Gable

Pues bien, en una reciente entrevista con Josh Martínez, Zayn aclaró sus palabras. Aceptó estar decepcionado por el hecho de que los fans hayan reaccionado mal a su victoria ante Gable, pero también aceptó haber quedado sorprendido por el hecho de que Booker T reportara su conversación privada en su programa. Estas fueron sus declaraciones:

«Bueno, me sorprendió un poco leer eso en línea [Risas], porque básicamente me topé con Booker T en el avión y estábamos sentados uno al lado del otro, así que simplemente estábamos hablando, así que fue bastante raro verlo en Internet. Pero, todo esto para decir, no, estaba muy contento con la actuación porque él estaba hablando sobre la actuación en sí, la lucha en sí y yo estaba como, ‘Sí, sí, estaba muy satisfecho con la lucha…

«Es solo lamentable que pareciera que la reacción ante la victoria en sí misma estuvo un poco dividida, si no un poco más inclinada hacia Chad, porque hicimos un gran trabajo construyendo a Chad y él ha hecho un gran trabajo construyéndose a sí mismo…’ Cuando eres un buen tipo o lo que sea y sabes hacia dónde te diriges, solo quieres la inversión completa, quieres el alcance completo de la inversión emocional del público y sentí que esta fue una historia interesante porque dividió la inversión emocional en dos.

«Así que solo estás obteniendo el 50 por ciento del pastel, ¿verdad? Así que es solo una dinámica interesante. Ciertamente —y es interesante porque lo hace más convincente. Pero seguro, como alguien cuyo trabajo es reunir a toda la audiencia detrás de él, que es lo que siento que a veces es mi trabajo como buen tipo, me sentí un poco decepcionado de que sentí que no pude hacer que toda la audiencia se uniera detrás de mí —al menos, ni siquiera eso es completamente cierto—.

«Durante la lucha en sí, parece que estaban muy felices e invertidos en todo el asunto, pero la reacción en línea o al día siguiente, con la gente sintiéndose un poco decepcionada por Chad, lo cual es muy comprensible, simplemente fue un poco desalentador, ¿sabes? Pero de nuevo, esto fue algo que estaba articulando con él, simplemente charlando en el avión, así que creo que tal vez cuando sale en línea, parece más importante de lo que es, pero eso es todo lo que le estaba expresando».