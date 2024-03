NXT: Thea Hail venció a Jazmyn Nyx

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos a Thea Hail de la Chase University enfrentarse a Jazmyn Nyx. Al final, Hail logró una buena victoria. Hail conectó una plancha cruzada sobre Nyx, quien se levantó rápidamente.

Hail siguió con una serie de golpes sobre Nyx, seguido de un supléx explosivo. Jayne distrajo a Hail, permitiendo a Nyx hacerle un roll-up para una cuenta cercana. Nyx golpeó a Hail con una rodilla corriendo y continuó atacándola.

Jayne arrojó la toalla de Andre Chase al ring mientras Hail estaba en una llave de sumisión. Riley Osborne entró al ring y atrapó la toalla. El réferi expulsó a Chase U del ringside. Jayne subió al esquinero y Hail, molesta, gritó que pensaba que Jayne era su amiga.

Jayne respondió que nunca fue su amiga y le dio una bofetada a Hail, quien cayó en un nuevo intento de una rodada a espaldas de Nyx. Hail logró salir y atrapó a Nyx en una Kimura. Nyx se rindió, dando la victoria a Hail, quien hiperextendió el brazo de Nyx en el proceso.

