Durante el Royal Rumble 2017, Shawn Spears, entonces Tye Dillinger, hizo su debut en el elenco principal de la WWE. Así reaccionaba al término del combate:

“Sí, me faltan un poco las palabras, así que discúlpenme. ¡Estoy casi sin palabras! Esta noche es una de esas noches con las que sueñas, es una noche especial con la que sueñas desde que ingresas a la industria. Necesité 15 años para lograrlo, este negocio tiene un montón de altibajos y soy prueba de ello. Por ejemplo, anoche en NXT TakeOver: San Antonio, me quedé un poco corto y perdí ante Eric Young, pero ahora estoy aquí como número 10 en el Royal Rumble en frente de más de 50.000 personas… Es algo surreal para mí pero acaba de pasar y cuando miren los libros de historia, mi nombre estará allí y eso significa todo para mí. ¡Todo! ¡Todo ha sido genial para mí, desde luchar hasta cualquier otra cosa! ¡Esta noche ha sido una de las más grandes de mi vida! Trabajas duro para llegar a la cima, pero en este momento no lo puedo concebir”.

There's only ONE Superstar who could enter the #RoyalRumble Match at No. 10…. and that's the PERFECT 10 @WWEDillinger!!! pic.twitter.com/Qh5o5K3URx — WWE (@WWE) January 30, 2017

► Shawn Spears recuerda Royal Rumble 2017

Siete años después, tras haber pasado por incontables nuevos altibajos, incluidos su salida y regreso a la compañía, el luchador recuerda aquella noche:

«Esa queda como uno de mis recuerdos más preciados, y estoy seguro de que para muchas personas también lo es, como estás mencionando, un recuerdo entrañable de esa época o la era Perfect 10. Todavía, cada año, surge en mis redes sociales justo alrededor del tiempo del Royal Rumble. Comienzo a ser etiquetado. Siempre es reconfortante verlo porque me permite reflexionar sobre eso. La reacción juega un papel importante. Es muy significativo para mí y lo aprecio enormemente, pero al mismo tiempo, pienso en cómo llegué a ese momento, como mencioné, los altibajos que me llevaron hasta aquí.

«Creo que lo más importante para mí sobre esa noche, y no estoy seguro si lo he mencionado antes, tal vez lo haya expresado públicamente en el podcast de otra persona, fue que mientras el conteo regresivo estaba comenzando en Gorilla; así que muchos de mis colegas estaban en Gorilla conmigo, mucha gente con la que había trabajado a lo largo de los años, mucha gente que había visto o al menos había oído hablar sobre mi historia y mi camino difícil hasta este punto. Mientras el conteo estaba en marcha, todos comenzaron a aplaudirme antes de que saliera. Me emociona un poco ahora porque fue más una confirmación sólida de que, ‘Llegaste hasta aquí, amigo. Disfruta el momento. Todo esto valió la pena al 100%’. Por lo tanto, uno de mis recuerdos más queridos de mi carrera, pero más que nada, la camaradería y la validación de mis colegas esa noche es algo que llevaré conmigo el resto de mi vida.»