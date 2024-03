Drew McIntyre: «Pondré el título mundial en manos de mi padre en WrestleMania»

La Superestrella WWE, y actual retador al Campeonato Mundial de Peso Completo, Drew McIntyre, habló acerca de su lucha ante Seth Rollins en WrestleMania 40. Lo hizo en una reciente entrevista con SHAK Wrestling de CBS Sports, y allí reveló que considera que si logra ganar el título en WrestleMania, eso sería una forma de validar un gran sacrificio que ha hecho por su familia durante dos décadas, aunque reconoce que su familia también ha hecho grandes sacrificios al no verlo durante años. Estas fueron sus palabras:

► La familia, motor de inspiración de Drew McIntyre

«Estoy motivado de una manera que no sentía desde hace mucho tiempo. Realmente tengo que remontarme a mi carrera independiente donde realmente me encontré a mí mismo. Estaba verdaderamente relajado y no me preocupaba nada más que contar mi verdad. Durante los últimos años, como espadachín sonriente, estoy muy orgulloso del trabajo que hice, pero también había una línea que no podía cruzar. Había ciertas formas en que las cosas siempre se hacían. Teníamos que mantenernos dentro de esas limitaciones. Ahora parece que no hay limitaciones.

«Si tienes una idea, la persigues. Si tiene éxito, es mérito tuyo. Si fracasa, es mérito tuyo. Eso es todo lo que he pedido en toda mi carrera, que todo recaiga sobre mí. Eso es todo para mí. Ver cosas como que mi papá envejece y cuántas cosas he perdido a lo largo de los años.

«Estuve de regreso en Escocia para una boda. Mi amigo Blair se estaba casando. Siempre veo a mi familia y amigos cercanos cuando puedo, pero vi a personas que eran amigos y a quienes no había visto en 20 años. Estuve realmente ausente durante 17 años de Escocia a crecer en Estados Unidos. Fui parte de la WWE. Me golpeó. ‘Wow, he perdido mucho. Me siento un poco culpable al respecto.’

«Mi mentalidad solía ser sobre mis sacrificios. Soy el que está en la carretera todo el tiempo. Soy el que recibe todos los golpes y se está destrozando. Estoy muy agradecido por ello y este siempre fue el sueño. Esto es lo que estaba dispuesto a hacer y soy muy afortunado de vivir la vida que vivo gracias a mi trabajo.

«Llegué al punto en el que me di cuenta de que este era su sacrificio. Ellos renunciaron a su hijo, su sobrino, su hermano y su tío que ha perdido tantos eventos importantes porque está persiguiendo su sueño y me animan a perseguir mi sueño. Realmente empecé a darme cuenta de eso y me sentí muy culpable.

«Mi familia volará desde Escocia a Filadelfia para WrestleMania 40. Si las cosas van a mi favor, como lo deseo, colocaré el Campeonato Mundial de Peso Completo en las manos de mi padre frente a 60 mil fanáticos de la WWE. Quiero darle ese título a mi familia. Quiero darle ese título a mi papá. Quiero poner ese título en sus manos y decir, ‘Aquí está. Esto es lo que significaba todo desde que tenía cinco años y tú constantemente nos decías a mi hermano y a mí que dejáramos de luchar en el dormitorio… Finalmente, lo tengo y finalmente puedo dártelo y finalmente puedo decir, ‘Hey, lo logré. Soy el campeón del mundo.’

«Mi primera victoria por el Campeonato de la WWE… Ese es un momento que me perdí, pero es un momento que he aceptado por los tiempos en los que estábamos viviendo. Lo importante que era ser el campeón para todos los demás. Realmente no era para mí. Tampoco lo fue el segundo reinado.

«Pero este momento será un poco para mí. Habrá algo de familia allí, así que espero que no maldita sea pierda. Será para ellos y su sacrificio. Será para los fanáticos que me han apoyado todo este tiempo. Y será para CM Punk, el hombre hecho de cristal».