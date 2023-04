SummerSlam 2022 vio a Bianca Belair retener el Campeonato Femenil Raw contra Becky Lynch para concluir la rivalidad que comenzaron en el mismo Evento Premium un año antes cuando Big Time Becks hizo su retorno tras la baja por maternidad para destronar a la EST como Campeona SmackDown. Además, entonces, la nativa de Irlanda sufrió una lesión en el hombro que la mantuvo un tiempo fuera de acción. Recientemente, Lynch estuvo hablando de ello con Stephen A. Smith en Know Mercy y dio a conocer que el combate casi no sucede.

> Becky Lynch recuerda SummerSlam 2022

“El año pasado, en SummerSlam, tuve que pelear un poco para conseguir una lucha por el título femenino en el evento. Cuando Logan Paul tiene una lucha y Pat McAfee tiene una lucha, y Seth Rollins no tiene una lucha, que ha estado trabajando todo el año… Becky Lynch y Bianca Belair casi no tuvieron una lucha, eso es un pequeño problema.

“Personalmente, y desde el punto de vista de la ética de trabajo, pones todo este esfuerzo en esto, durante todo el año, y cuando llegan los grandes espectáculos, vienen los grandes estadios, y hay 80,000 personas, quieres recibir tus flores por el arduo trabajo que realizas durante todo el año para que podamos hacer esto para que estemos en la televisión durante 52 semanas al año y matando el juego. No quieres que alguien ocupe tu lugar, no alguien que no haga esto todo el tiempo”.

