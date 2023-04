En el reciente Monday Night Raw, Brock Lesnar hizo su aparición y al inicio del programa se había ofrecido como el compañero de Cody Rhodes para un enfrentamiento contra Roman Reigns y Solo Sikoa en el estelar de la noche. Cuando llegó el momento, Lesnar atacó a Cody con un par de F5 y, evidentemente, no hubo combate. No contento con eso, el ex Campeón WWE continuó la masacre sobre The American Nightmare, quien tuvo que ser asisitido para poder reincorporarse.

► Se revelan los planes de Brock Lesnar en el corto plazo

El reciente Monday Night Raw fue uno lleno de cambios gracias a la intervención de Vince McMahon en la parte cretiva, algo que fue muy criticado por el Universo WWE. Sin duda, el giro que dio la historia en torno a Cody Rhodes, quien pasó de ser contendiente al Campeonato Universal Indisputable WWE a iniciar una rivalidad con Brock Lesnar puede ser uno muy drástico -aunque necesario- y muchos se preguntan si esto también fue obra de McMahon.

Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que WWE hizo planes para la historia entre Cody Rhodes y Brock Lesnar desde hace un tiempo. Encons, Brock Lesnar se quedará en la WWE para trabajar en este programa.

“Brock Lesnar se queda en la WWE y está trabajando en una rivalidad con Cody Rhodes.Fightful Select informó esta semana que, si bien hubo algunas definiciones en los planos de WWE Raw de Cody Rhodes, este no fue uno de ellos. Brock Lesnar y Cody Rhodes no solo estaban programados para comenzar un programa antes que Vince McMahon, sino que estaba planeado mucho antes.”

“Fuentes familiarizadas con la situación dicen que Brock Lesnar estaba al tanto de sus planes creativos para después de WrestleMania con casi un mes de anticipación. Le gusta jugar todo de cerca, por lo que dice a la gente detrás del escenario en la WWE que estaba “terminando” era solo que él estaba trabajando.”

La misma fuente se refirió a que los planes de Lesnar eran algo que no todo el mundo sabía, pero que no obedecía a los cambios recientes que trajo Vince McMahon. Al igual que su contrato, los planes creativos de Brock Lesnar tienden a manejarse de una manera especial. Habrá que ver si esto beneficia o no a Cody Rhodes, como Triple H sugería en la conferencia de prensa posterior a WrestleMania 39, cuando se refirió al tema con la frase: “La historia apenas está comenzando.”