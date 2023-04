Becky Lynch valora su lucha en WrestleMania 39

Becky Lynch, Lita y Trish Stratus vencieron a Bayley, Dakota Kai e IYO SKY en WrestleMania 39. Big Time Becks decía antes del Evento Premium que quería luchar en las dos noches del mismo pero finalmente no lo hizo. Hubiera sido interesante que perdieran este enfrentamiento de tercias y que en la segunda expusiera The Extreme Diva el Campeonato Femenil de Parejas. Por otro lado, la nativa de Irlanda está absolutamente feliz con cómo fue todo para ella en el Show de los Shows, como señala a Marc Raimondi y Daniel Cormier para ESPN.

> Becky Lynch y un surrealista WrestleMania 39

“Es surrealista. Entrar con mi ídolo adolescente como campeonas en parejas, y aunque no defendimos nuestros títulos, lo que me hubiera encantado, especialmente con ella en WrestleMania, fue increíble que pudiéramos juntarnos con Trish Stratus. Lita no había tenido un combate de WrestleMania en 21 años. ¿Qué tan buenas fueron? Esto no es fácil.

“No es fácil cuando no lo haces semana tras semana, como lo hacemos nosotros. Poder volver como ellas, sin perder el ritmo, somos simplemente increíbles. Nunca llegué a verlas actuar en vivo en persona cuando era fanática, así que mientras miraba desde la esquina, sentí que cuando era adolescente hubiera perdido la cabeza“.

Ya sabemos también cuál será el siguiente paso tanto de Becky Lynch como de Lita: en el Raw de la semana que viene van a exponer el título ante Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Cualquiera pensaría que van a perder para que la miembro del Salón de la Fama vuelva a ausentarse hasta un próximo retorno. Pero veremos qué sucede entre las cuatro guerreras.

