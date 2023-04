Vince McMahon: “Mr. McMahon está muerto”

There’s a man goin’ ’round takin’ names/And he decides who to free and who to blame/Everybody won’t be treated all the same. Estos versos de la canción “When The Man Comes Around”, compuesta por Johnny Cash, parecieron durante décadas definir la figura de Vince McMahon como mandamás en WWE. Y muchos se preguntan si aún están vigentes.

Porque con la noticia de la venta de la empresa a Endeavor, el runrún sobre la verdadera implicación que tiene Vince McMahon en los asuntos creativos no se disipa, tras conocerse su presencia durante WrestleMania 39 y al hacer ayer el propio veterano estas declaraciones bajo entrevista con la CNBC.

«Sí y no. En un nivel más alto, sí. Al pie del cañón, no. No puedo hacer eso».

Posteriormente, según John Pollock, los empleados de WWE recibieron una suerte de comunicado aclaratorio: Triple H seguirá siendo el jefe creativo.

► No más Stunners

Y ahora recojo la siguiente pregunta que Scott Wapner formuló a Vince McMahon durante la citada entrevista.

«¿Qué ocurriría si Vince dice: ‘¿Sabes qué? Mr. McMahon, el personaje’?»

Ante la que el sempiterno “Chairman” fue expeditivo.

«Mr. McMahon está muerto».

No necesariamente esto implica que Vincent Kennedy McMahon rechace aparecer otra vez por su producto en pos de algún anuncio. Pero parece que si nos referimos a la faceta como personaje televisivo dentro del “kayfabe”, aquel combate contra Pat McAfee en WrestleMania 38 supuso su despedida competitiva.

Se va uno de los mejores villanos que ha conocido la lucha libre estadounidense, clave para que Stone Cold o The Rock llegaran a ser megaestrellas, y que incluso tiene en su palmarés una victoria del Royal Rumble, un reinado como Campeón WWE y otro como Campeón Mundial ECW.