Zelina Vega tendrá un programa de tatuajes con WWE

Zelina Vega es una amante de los tatuajes, como vemos en cada una de sus apariciones en televisión, aunque no todos son visibles, y próximamente tendrá un show de ellos en la WWE. Ella misma lo adelanta en una reciente entrevista en Quitters. La luchadora y mánager de Legado del Fantasma no da muchos detalles del proyecto. Pero es un hecho que la que fuera Queen of the Ring tiene algo nuevo entre manos más allá de los encordados, donde tampoco le ha estado yendo demasiado bien desde que volvió a la compañía.

This weekend’s lewks✨

Had to be best dressed!

L.W.O. & anime but make it glam! From Daki to Orochimaru/ Manda vibes, we lit! pic.twitter.com/WU73FBm5m7 — 👑 QUEEN ZELINA 👑 (@ZelinaVegaWWE) April 3, 2023

> El nuevo proyecto de Zelina Vega con WWE

“Es una gran cosa [el tatuaje] debido a él [Malakai]. Empecé, creo, con dos tatuajes cuando lo conocí. Ahora, ni siquiera sé cuántos tengo. Tanto que en la WWE ya no se enojan cuando me hago un tatuaje porque, cuando comencé a luchar, era una gran cosa. ‘Las chicas no pueden tener tatuajes’. WWE en ese entonces, realmente no querían que las chicas tuvieran tatuajes. Ahora, han ocurrido tantos cambios geniales que en realidad estoy teniendo mi propio programa de tatuajes con WWE“.

Cabe mencionarse que un show de tatuajes no era uno de los sueños que Zelina Vega mencionaba en febrero:

“Así que realmente quiero entrar en la actuación de voz. Sí, me encanta. Soy una gran admiradora de Naruto y Demon Slayer, y estoy como: ‘Hombre, sería increíble tener este círculo completo de dar voz a un personaje y luego disfrazarme de él en el ring’. Entonces, ya sea para Street Fighter en el futuro, tal vez para Naruto: Ninja Storm, o tal vez para un juego de Demon Slayer o algo así, pero me encantaría darle voz al personaje y luego disfrazarme”.

¿Qué te parece lo que adelanta Zelina Vega?