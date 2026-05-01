Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de tres eventos: Copa Niño Anónimo 2026 de Lucha Libre Rebelión (2 de mayo), KHAO Nemesis (2 de mayo) y Super Strong Style 16 de PROGRESS Wrestling (3 y 4 de mayo) y RevPro Live In London 107 (4 de mayo).

Caldera vs. Joey Torres, primera ronda de la Copa Niño Anónimo; Copa Niño Anónimo 2026

[2 de mayo; 11:30 am ET; Dinamis Esport (Barcelona, España); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de Lucha Libre Rebelión]

Emparejamientos iniciales muy certeros los desvelados por Lucha Libre Rebelión para su segunda Copa Niño Anónimo, con ocho de las caras más representativas de la escena ibérica (pues también compite el portugués Goldenboy Santos). Y a falta de conocerse los potenciales cruces, el duelo de primera ronda que aquí nos ocupa se antoja el más atractivo. Hablamos de un choque entre campeones: Caldera ostenta el Campeonato Absoluto de RAGE en Resist Pro Wrestling, mientras Torres porta el Campeonato por Equipos de Resist Pro Wrestling (con Sito Sánchez) y el Campeonato Mundial de Lucha Libre Rebelión. Vienen de hacer equipo el pasado fin de semana en el evento Sobrecarga de Tyris Wrestling, pero este sábado, cada uno intentará que el otro caiga en su particular lista negra.

Lashka (c) vs. Michael Oku por el Campeonato KHAO; KHAO Nemesis

[2 de mayo; 12 pm ET; Espace Culturel Saint-Exupéry (Wissous, Francia); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de KHAO]

Muchas cosas han sucedido desde que KHAO celebrara su más reciente show, Volume 1, el pasado 1 de marzo. Una de ellas, la firma de Ricky Sosa con TNA, protagonista de aquel evento, cuando tras coronarse primer monarca de KHAO, el gerente general de la casa gala le arrebató el oro valiéndose de Lashka. Y es que desconocemos si Sosa buscará venganza, pues por el momento KHAO no lo ha anunciado para Nemesis ni ninguna cita posterior. Mientras tanto, Michael Oku ejercerá de retador del primer gran rudo de la novel promotora, constituyendo su debut allí, en lo que se prevé resulte una clásica actuación técnica. Y para el que tenga curiosidad por saber quién se esconde bajo el pasamontañas de Lashka, disculpas si el tag linkeado destripa un poco cualquier misterio.

Peter Tihanyi vs. Spike Trivet, cuartos de final del Super Strong Style 16 varonil; PROGRESS Super Strong Style 16

[3 de mayo; 9 am ET; Electric Ballroom (Londres, Inglaterra); en directo vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV]

Fin de semana grande en PROGRESS, y de resultas, fin de semana de varios choques inéditos que suele dejarnos el Super Strong Style 16. Peter Tihanyi y Spike Trivet nunca se han visto las caras, y para el primero será casi un debut, porque su anterior implicación data de 2022. Por entonces, Tihanyi aún no había despuntado, pero ahora, regresa con un estatus muy distinto, tras haber hecho historia como uno de los grandes campeones en la lucha germana, aunque quedándose a las puertas el pasado mes de conquistar el 16 Carat Gold. Seguramente Tihanyi quiera quitarse esa espinita, y su siguiente paso será hacerlo a costa de un Trivet cuyo arco de redención supone lo más interesante hoy en PROGRESS. Dicen que el problema del mundo es que cada uno tiene sus intereses. Bendito problema.

Man Like DeReiss (c) vs. Cara Noir, lucha sin descalificación por el Campeonato Mundial PROGRESS; PROGRESS Super Strong Style 16

[3 de mayo; 9 am ET; Electric Ballroom (Londres, Inglaterra); en directo vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV]

Y cerrando la jornada inicial del SSS 16, Man Like DeReiss volverá a defender el máximo cetro de PROGRESS ante Cara Noir. Revancha lógica, dado que el precedente, durante Chapter 189: In Darkest Night, acabó como el rosario de la aurora, intromisión incluida de Lykos Gym que derivó en rivalidad entre Kid Lykos y DeReiss, con combate titular visto en Chapter 192: Cause & Effect. Sin mayores historias cruzadas, en teoría, cabe esperar una lucha sin descalificación donde su violencia sea principal protagonista, cuyo resultado invita asimismo a las apuestas. El SSS 16 suele ser escenario de cambios titulares, y con la posibilidad de que Spike Trivet se alce ganador del torneo, resultaría interesante un futuro Noir vs. Trivet, tres años después de su antológica rivalidad, ahora con los roles de técnico y rudo intercambiados.

Michael Oku vs. Connor Mills, lucha extraoficial; RevPro Live In London 107

[4 de mayo; 11:30 am ET; Porchester Hall (Londres, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

Y mientras el Super Strong Style 16 invita a ver nuevos emparejamientos, RevPro opta por la vieja confiable para el presumible estelar de Live In London 107. Tras cuatro años de rivalidad y cuatro combates a sus espaldas, ¿qué podría aportar un quinto duelo entre Michael Oku y Connor Mills bajo los focos de RevPro? La clave está en esa estipulación «unsanctioned», muy pocas veces empleada por la casa británica, como anillo al dedo para unas hostialidades que parece alcanzarán aquí su apogeo. Oku vs. Mills pudo haber sido la final del torneo Revolution Road, pero de esta manera, RevPro crea un marco certero y abre la puerta al que tal vez se convierta en el combate más violento de su historia reciente. Plácido fin de semana el que tiene por delante «The OJMO».