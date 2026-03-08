Ahura se alzó ganador del wXw 16 Carat Gold 2026

Cuando Ahura anunció durante el epílogo del último show de aniversario de wXw que el 16 Carat Gold 2026 sería su última competición como luchador, ganase o no el torneo, muchos no supimos muy bien cómo tomarlo.

Ahura expuso razones físicas y de desgaste emocional, considerando que durante los últimos años no había podido dedicarle a la lucha todo su tiempo y no estaba dispuesto a pasar por ello otra vez. Sin embargo, al mismo tiempo, acababa de conjuntar su mejor año, metiéndose al público germano en el bolsillo definitivamente luego de casi una década sobre los rings. Hoy, se ha confirmado que Ahura iba de farol.

El desarrollo de la final del 16 Carat Gold 2026, entre Ahura y Peter Tihanyi, fue muy agudo, porque contra todo pronóstico, el primero, que en teoría llegaba muy tocado, tuvo el control durante casi toda la mitad, mientras el segundo. hasta hace apenas un mes principal rudo de wXw, parecía acusar más su punto débil, el abdomen. Esto, unido al hecho de que ambos siempre se quedaran a las puertas de la gloria en sus anteriores participaciones, convirtiéndolos en iguales favoritos, rompió cualquier esquema.

Sobre los 12 minutos, Ahura logró aplicar su Salamandra, con el consiguiente «kickout» in extremis de Tihanyi. Esto hizo pensar en una victoria entonces del ex Campeón Mundial Unificado wXw, como así sugirieron los minutos posteriores, cuando tras dos Slingshot Cutters (uno contra la orilla del ring) y su 450, cubrió a Ahura… pero este pudo levantar su hombro izquierdo en el último momento, desatando el jolgorio en el Turbinenhalle 1 y poniendo un nudo en la garganta incluso de Dave Bradshaw, comentarista, cuya voz comenzó a quebrarse. Uno de los mejores finales falsos que he visto últimamente.

Para culminar, Tihanyi buscó una Kimura, Ahura puso el susto en el cuerpo cuando palmeó la lona en un par de ocasiones, haciéndonos creer por un momento que se rendía, hasta revertir el agarre y convertirlo en una segunda Salamandra para la cuenta de tres. Tremenda final, más que por su calidad «in-ring», por su imprevisibilidad y todo lo que había sobre la mesa.

Como epílogo, Tihanyi quiso preguntarle a Ahura si acabaría retirándose o se quedaría para convertirse en la cara de wXw. Ahura le espetó que ahora era el «Gold King», y que por ello continuaría con su carrera. Se antojaba previsible que de vencer, Ahura no colgaría las botas, pues el 16 Carat Gold, aparte de un precioso trofeo, en teoría reporta al ganador una oportunidad por el Campeonato Mundial Unificado wXw. Ahura vive.

► Resultados wXw 16 Carat Gold 2026 (tercera jornada)

He aquí todo lo que dio de sí la última noche del wXw 16 Carat Gold 2026, que transcurrió desde el Turbinenhalle 1 de Oberhausen (Alemania).

SEMIFINAL DEL 16 CARAT GOLD: Ahura derrotó a Thomas Shire . Actuación de completo «underdog» de Ahura, con Shire fijando de inmediato su atención sobre su brazo/hombro derecho, pero también sobre su espalda, lo que le impidió ejecutar varios movimientos cuando pudo tomar el control del duelo, obviando el tonelaje del americano. pero finalmente, pudo aplicarle un Martinete como homenaje a Karsten Beck y una Powerbomb. Shire resistió y se sacó su Helicóptero y su propia Powerbomb… y de nuevo Ahura hizo erupcionar al respetable con un agónico «kickout». Seguidamente, pareció aceptar su destino, instando a Shire a rematarlo con un nuevo Lariat (en un guiño a la última secuencia de la final del pasado año ante 1 Called Manders), y al recibir la maniobra se las ingenió para reversarla y atrapar en una enredadera a su rival. ♠♠♠ 3/4 En las postrimerías, un descontento Shire defenestró el brazo/hombro derecho de Ahura con una silla. Los servicios médicos atendieron al primer finalista.

SEMIFINAL DEL 16 CARAT GOLD: Peter Tihanyi derrotó a YAMATO . Durante el combate, los comentaristas sugirieron que Jay Joshua, ganador de un encuentro en el pre-show de la primera jornada del Carat que le valió ganarse la condición de participante suplente, podía acabar colándose en la final ante el incierto estatus de Ahura. Sobre los dos minutos, YAMATO se escondió bajo el ring para despistar a Tihanyi, atacarlo por la espalda y así tomar el control, atacando el abdomen del húngaro. Una actuación de cierto cariz rudo, distinta a la de sus dos anteriores luchas en el torneo. Eso sí, no faltó su mal llamado Frankensteiner, que esta vez no resultó exitoso, al contrario que en las anteriores ocasiones. YAMATO, un tanto en shock, se comió seguidamente un DDT de su rival y el 450 para ser puesto de espaldas planas. La lucha más corta de YAMATO en el torneo, y la menos brillante. ♠♠♠ 1/4 El veterano se marchó entre aplausos y cánticos de «please, come back».

Chihiro Hashimoto derrotó a Dani Luna . Regalo en forma de duelo femenil para el 8-M. De no ser por la comentada final, este habría supuesto el gran «highlight», pues ciertamente Hashimoto y Luna salieron a robarse el show. Luna lo intentó todo contra la nipona, Luna Landing, Mataleón y Martinete incluidos, hasta que la máxima monarca de Sendai Girls evitó un segundo Luna Landing y tras dos intentos de pin fallidos, un tremendo Powerbomb por fin puso de espaldas planas a la «Knockout». ♠♠♠♠ Concluido el encuentro, Hashimoto tomó un micro y anunció que volvería a wXw. Hashimoto será parte de Femmes Fatales 2026.

Minoru Suzuki y Elijah Blum derrotaron a Bobby Gunns y Erick Stevens . Suzuki fue recibido como lo que es, una leyenda, y la sustancia del combate estuvo en verlo repartir sopapos, por encima del pique entre Blum y Gunns detonado en el epílogo de la segunda noche del Carat. Y Suzuki protagonizó el final, dejando adormilado a Stevens con un Mataleón y rematándolo con un Martinete estilo Karl Gotch para la cuenta de tres. ♠♠♠ 1/2

LUCHA RULES: Ricky Sosa, Arez y Toxin derrotaron a Spider Fly, Titus Alexander y Zoltan . Suele programar wXw combates de tercias al estilo azteca para cada última jornada del Carat, y en esta el aliciente extra fue Sosa, anunciado originalmente como participante del torneo que terminó por ausentarse debido a su implicación en las más recientes grabaciones de TNA. Y Sosa se agenció el pin sobre Spider Fly como consecuencia de su Blue Thunder Bomb desde la tercera cuerda. Aunque algunas secuencias se vieron poco naturales, un divertido punto, ante el que los presentes reaccionaron arrojando dinero al ring. ♠♠♠ 1/2

. Suele programar wXw combates de tercias al estilo azteca para cada última jornada del Carat, y en esta el aliciente extra fue Sosa, anunciado originalmente como participante del torneo que terminó por ausentarse debido a su implicación en las más recientes grabaciones de TNA. Y Sosa se agenció el pin sobre Spider Fly como consecuencia de su Blue Thunder Bomb desde la tercera cuerda. Aunque algunas secuencias se vieron poco naturales, un divertido punto, ante el que los presentes reaccionaron arrojando dinero al ring. ♠♠♠ FINAL DEL 16 CARAT GOLD: Ahura derrotó a Peter Tihanyi. ♠♠♠♠♠

⇒ No sé si esta tercera jornada mejoró lo visto en la segunda, pero sólo por la comentada final, diría que supuso la apoteosis de un gran fin de semana, con Ahura como protagonista, trasladando a los espectadores una narrativa como pocas veces se ha visto en la historia de la justa. Una edición, en definitiva, muy diseñada para los fans del producto, no tan abierta al espectador casual, y aunque esto tal vez dificultara la creación de nuevos adeptos, personalmente me importa un bledo, querida; que diría Rhett Butler.

