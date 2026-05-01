Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo 2026

TNA se presento este jueves en el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York y entre otras cosas vimos a Mustafa Ali retener el Campeonato Internacional TNA.
► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 30 de abril vimos:
- Jeff Hardy derrotó a Vincent (** 3/4)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante a Adam Brooks (** 3/4)
- Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Diamond Collective (Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore) (***)
- Mr. Elegance derrotó a The Home Town Man (* 1/2)
- WALK WITH ELIJAH MATCH: Elijah derrotó a Frankie Kazarian (*** 1/4)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo 2026
TNA se presentará este jueves 7 de mayo en el CoBank Arena de Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.
- LUCHA SIN DESCALIFICACION: EC3 vs. Eric Young
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 7 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
|Sede
|CoBank Arena Denver, Colorado.
|Capacidad
|5,000 espectadores