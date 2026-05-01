Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo 2026

TNA se presento este jueves en el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York y entre otras cosas vimos a Mustafa Ali retener el Campeonato Internacional TNA.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 30 de abril vimos:

Jeff Hardy derrotó a Vincent (** 3/4) CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante a Adam Brooks (** 3/4) Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Diamond Collective (Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore) (***) Mr. Elegance derrotó a The Home Town Man (* 1/2) WALK WITH ELIJAH MATCH: Elijah derrotó a Frankie Kazarian (*** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo 2026

TNA se presentará este jueves 7 de mayo en el CoBank Arena de Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

LUCHA SIN DESCALIFICACION: EC3 vs. Eric Young