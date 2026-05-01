Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo 2026

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TNA se presento este jueves en el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York y entre otras cosas vimos a Mustafa Ali retener el Campeonato Internacional TNA.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 30 de abril vimos:

  1. Jeff Hardy derrotó a Vincent (** 3/4)
  2. CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante a Adam Brooks (** 3/4)
  3. Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Diamond Collective (Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore) (***)
  4. Mr. Elegance derrotó a The Home Town Man (* 1/2)
  5. WALK WITH ELIJAH MATCH: Elijah derrotó a Frankie Kazarian (*** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo 2026

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TNA se presentará este jueves 7 de mayo en el CoBank Arena de Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

  • LUCHA SIN DESCALIFICACION: EC3 vs. Eric Young
Información del Evento
Fecha Jueves 7 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
Sede CoBank Arena Denver, Colorado.
Capacidad  5,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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