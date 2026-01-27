► No llueve eternamente

Man Like DeReiss irrumpió en escena al inicio del show para pedir que su combate contra Cara Noir fuese el «opener». Las luces se apagaron, pero nadie apareció. El anunciador, Jerry Bakewell, le dijo a DeReiss que Noir no se encontraba en la arena. DeReiss, sin hacerle caso, espetó que iría a buscarlo personalmente.

Kid Lykos informó al respetable que no podía competir por lesión, causada por Chuck Mambo en el anterior show, pero que estaría en la esquina de su colega Kid Lykos II.

PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Jay Joshua (con Connor Mills y Nico Angelo) derrotó a Kid Lykos II (con Kid Lykos) . Buen duelo «peso completo rudo vs. peso crucero técnico», donde cada uno se lució en su particular parcela. Estos se conocían bien porque sus respectivos «tag teams» ya mantuvieron no hace mucho una rivalidad, lo que propició una mejor sinergia. La última secuencia, sobre los 10 minutos de lucha, tuvo miga: Lykos se fue a vestidores, volvió con una toalla y la arrojó al ring cuando Lykos II estaba en un Mataleón. ♠♠♠ 1/2 No hubo segmento poscombate, pero todo apunta a que la decisión de Lykos traerá cola.

PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Skye Smitson (con LA Taylor) derrotó a Anita Vaughan (con Safire Reed) . Duelo cordial, Smitson fue recibida calurosamente por el Electric Ballroom. Smitson empezó muy dominante, pero Vaughan igualó las tornas a mitad de combate y el final se produjo cuando la irlandesa quiso vencer mediante La Casita y su rival pudo cortar la llave en su último tramo y engancharla para la cuenta de tres. ♣♣ 1/2 En las postrimerías, Reed anunció que no podía competir por carecer del alta médica y que Taylor pasaría directamente a la siguiente. Pero la música de Session Moth Martina sonó y esta se opuso a que Taylor se fuese sin luchar, así que propuso ser rival de esta y llamó a Genne Munny y Kouga para que estuvieran en su esquina. La lucha se hizo oficial.

Mediante promo pregrabada, Josh Holly confirmó que enfrentará a Simon Miller en primera ronda del SSS16 varonil en Chapter 190: In Brightest Day (15 de febrero).

CAMPEONATO ATLAS PROGRESS: Saxon Huxley (c) derrotó a Axel Tischer para retener el título . No vi el combate de NOAH donde Huxley venció a Will Kroos, pero creo que este como campeón aportaba bastante más. Huxley sigue siendo ese luchador de medianías, sin ninguna cualidad reseñable, que nunca pudo destacar en NXT UK. Si la lucha fue entretenida se debió en gran parte al oficio habitual de Tischer, quien estuvo cerca de coronarse tras encadenar su botazo en el esquinero y su Sit-Out Powerbomb, con la cuenta quedándose muy cerca del tres. Poco después, Huxley retomó el control y tras un Lariat y su Neck Hanging Bomb, puso de espaldas planas a Tischer. ♠♠ 1/2

CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like Dereiss (c) derrotó a Cara Noir por DQ para retener el título . Noir estuvo constantemente intentando sacar de quicio a DeReiss, aunque el que acabó perdiendo los papeles fue él mismo. Tras un Tombstone, la cuenta se quedó en 2.99 y frustrado, le arreó un puñetazo al árbitro. Seguidamente, endosó su Package Piledriver a DeReiss y el árbitro sustituto (Oscar Harding), en vez de contar, lo descalificó. Lógico. ♠♠♠ Como segmento poscombate, mucho que contar, casi tanto más que sobre el combate en sí: Noir pateó a DeReiss, sacó un martillo de debajo del ring y antes de que le partiera la cabeza al campeón, el ring crew lo detuvo. Así que estos pobres currantes pagaron los platos rotos. Al final, por superioridad numérica, lograron reducirlo, pero antes de que se lo llevaran a backstage, DeReiss los interceptó, devolvió a Noir al ring, donde este se respuso, quiso volver a usar su martillo, hasta que Lykos Gym se lo impidieron. Y el drama no acabó ahí, pues Kid Lykos se quedó mirando el título mundial, a DeReiss no le sentó muy bien y Lykos II recibió un golpe fortuito. Menos fortuito fue el que Lykos le endosó entonces a DeReiss valiéndose de su férula. Lykos fingió quedar dolorido a la vista de Lykos II y ambos se marcharon. Buen segmento, aunque tal vez PROGRESS quiso contar demasiadas cosas. Intrigante la potencial suma de Lykos a la órbita titular.

CAMPEONATO DE PAREJAS PROGRESS: Diamond Eyes (Connor Mills y Nico Angelo) (c) (con Jay Joshua) derrotaron a Mothdog (Gene Munny y Kouga) (con Session Moth Martina) para retener el título . Las mejores secuencias fueron las protagonizadas por Mills y Kouga. En general, un combate bastante formal, hasta que de pronto, Mothdog parecían tener ganada la lucha y Martina sacó del ring al réferi antes de que este completara la cuenta de tres, sorprendiendo a todos. Seguidamente, Mills aplicó un Ankle Lock con puente sobre Munny y Angelo sacó del ring a Kouga para evitar que rompiera la llave. Munny palmeó la lona. ♠♠♠ En el poscombate, Martina dijo que había hecho tal sabotaje porque Munny y Kouga llevaban tiempo sin escucharla. Y de paso les presentó al «primo» Saxon Huxley, quien los defenestró.

Big Damo derrotó a Spike Trivet . Un duelo similar en forma al primero de la velada, con Trivet ejerciendo de «underdog» y defendiéndose como gato panza arriba, aunque sin final polémico. Damo finiquitó a Trivet con el One-Winged Angel, movimiento que dejó de utilizar hace tiempo por el desgaste físico que le provocaba. Brillante narrativa. La historia aquí es que con estas derrotas, Trivet se está ganando el respeto de sus enemigos, como ocurrió con Drilla Moloney en el anterior Chapter. Y el cierre de esta historia debería ser con Trivet retando a un Cara Noir campeón. ♠♠♠3/4 Bullit hizo acto de presencia en las postrimerías y tumbó a Trivet de un puñetazo, recordándole que sólo tuvo un reinado tan largo gracias a él y que se marchó dejándolo de lado. Antes de que Bullit regresara a vestidores, Trivet le dio la razón y le aseguró que tendrían una lucha limpia para demostrarle que ya no lo necesitaba. Trivet y Bullit colisionarán en Chapter 190: In Brightest Day.

⇒ El «main event» permitió que PROGRESS tuviera una entrada de año imperdible; no todos los días se corona nueva campeona y se hace mediante un combate tan brillante. Un verdadero oasis de excelencia dentro de un show que lució como puente hacia próximas citas y que quiso mostrar equilibrio en su pretensión de contarnos historias entre las doce cuerdas y fuera del «bell to bell», si bien lo logró a medias. Principalmente, por la brevedad de varias luchas, en especial las del SSS16 femenil. Veremos cómo se desarrollan los caminos trazados, aunque el panorama de PROGRESS no se antoja ahora más atractivo que en diciembre

(PD: hay nuevo «sistema» de valoración, donde por primera vez también puntúo cada lucha, y no sólo el evento en su conjunto, con ♠♠♠♠♠ como máximo categórico)

