Resultados KHAO Volume 1

La promotora francesa KHAO Wrestling celebró este pasado 1 de marzo su segundo show en 2026, Volume 1, desde la Salle Émile Zola de Nogent-sur-Marne (Francia), tras presentar un día antes Le Soirée Des César sobre ese mismo escenario.

Histórica cita para KHAO Wrestling, pues Volume 1 tuvo como único punto de su cartel la concreción del primer o primera monarca de la empresa mediante torneo eliminatorio con ocho participantes: Kuro, El Maestro, Thiago Montero, Cory Zero, Mecca, TLB, Ricky Sosa y Leedz Lewis.

KHAO Volume 1 está disponible gratuitamente en el canal de YouTube de la compañía.

► La noche de los dos campeones

El anunciador (el mismo, por cierto, de los shows de Evolution de APC, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo) presentó el Campeonato KHAO para abrir la velada.

PRIMERA RONDA POR EL CAMPEONATO KHAO (INAUGURAL): Kuro derrotó a El Maestro . Los comentaristas y el anunciador vendieron a El Maestro (anteriormente Christianium Le Surrealiste, tres veces Campeón APC) como un practicante de la lucha libre mexicana, pero apenas hizo un par de movimientos del estilo. Kuro, sin venderse como tal, muestra un repertorio más afín. «Opener» que se le complicó un poco a «Mr. Hype», quien tuvo completo respaldo del respetable y con el que interactuó continuamente. Sobre los 11 minutos, El Maestro buscó un Ripcord Lariat, remate de Kuro, y este le respondió con uno de cosecha propia para seguidamente endosarle otro que le dio la victoria por cuenta de tres. ♠♠♠ 1/4

. Los comentaristas y el anunciador vendieron a El Maestro (anteriormente Christianium Le Surrealiste, tres veces Campeón APC) como un practicante de la lucha libre mexicana, pero apenas hizo un par de movimientos del estilo. Kuro, sin venderse como tal, muestra un repertorio más afín. «Opener» que se le complicó un poco a «Mr. Hype», quien tuvo completo respaldo del respetable y con el que interactuó continuamente. Sobre los 11 minutos, El Maestro buscó un Ripcord Lariat, remate de Kuro, y este le respondió con uno de cosecha propia para seguidamente endosarle otro que le dio la victoria por cuenta de tres. ♠♠♠ TLB, uno de los participantes del torneo, en vestidores, dijo ante el micrófono del entrevistador de KHAO que desenmascararía a Mecca, su rival en primera ronda del torneo. TLB es actualmente doble campeón en CACC.

PRIMERA RONDA DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO KHAO (INAUGURAL): Thiago Montero (con Agathe Ariès) derrotó a Cory Zero . Dos figuras de la escena francesa se encontraron aquí, con Zero como favorita del público, sacando de quicio a Montero por su mayor agilidad y capacidad de llaveo (ambos factores combinados en una gran secuencia en la que transicionó de unas tijeras a una palanca al brazo). Sobre los 10 minutos, Ariès ayudó desde fuera del ring a que Montero pusiera un pie en la primera cuerda para un «rope break», luego del remate de Zero (su Rope Walk Moonsault), sin ser expulsada. Luego, la campana sonó cuando Zero tenía atrapado a Montero en una Kimura, pero se trataba de otra puñetería de Ariès en pos de distraer a la integrante de French Art, quien creyó haber vencido. Así, Montero se sacó un Lariat y un Brainbuster y vía pin pudo pasar a semifinales. ♠♠♠ 1/2 No contento con ello, en las postrimerías Montero siguió lanzando golpes contra Zero, ambos «brawlearon» por el recinto y la gladiadora terminó cayendo desde una de las balconadas por una Powerbomb, imagen que se hizo viral la pasada semana. Espero que esto no persiga a Zero, porque vale más que un «spot».

. Dos figuras de la escena francesa se encontraron aquí, con Zero como favorita del público, sacando de quicio a Montero por su mayor agilidad y capacidad de llaveo (ambos factores combinados en una gran secuencia en la que transicionó de unas tijeras a una palanca al brazo). Sobre los 10 minutos, Ariès ayudó desde fuera del ring a que Montero pusiera un pie en la primera cuerda para un «rope break», luego del remate de Zero (su Rope Walk Moonsault), sin ser expulsada. Luego, la campana sonó cuando Zero tenía atrapado a Montero en una Kimura, pero se trataba de otra puñetería de Ariès en pos de distraer a la integrante de French Art, quien creyó haber vencido. Así, Montero se sacó un Lariat y un Brainbuster y vía pin pudo pasar a semifinales. ♠♠♠ No contento con ello, en las postrimerías Montero siguió lanzando golpes contra Zero, ambos «brawlearon» por el recinto y la gladiadora terminó cayendo desde una de las balconadas por una Powerbomb, imagen que se hizo viral la pasada semana. Espero que esto no persiga a Zero, porque vale más que un «spot». PRIMERA RONDA DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO KHAO (INAUGURAL): Mecca derrotó a TLB . Dada la diferencia de peso, TLB intentó valerse de su velocidad y agilidad, aunque sin mucho éxito durante los primeros minutos. Suyo fue el «spot» del combate, cuando se lanzó con un Tope por encima de la tercera cuerda y cayó de pie justo enfrente de Mecca, quien acababa de esquivar el movimiento a lo Samoa Joe. Luego pudo conectar y dejar un tanto aturdido a Mecca, e incluso sorprender con cuentas que se quedaron muy cerca del tres, hasta que el «Big Dawg» ya tuvo suficiente y luego de un GTH y un tremendo Lariat que no le dieron el triunfo, puso a dormir a su rival vía Mataleón. El duelo pareció un «squash» alargado de algo más de 10 minutos, aunque sustancioso, pues TLB salió bien parado pese a perder. ♠♠♠ 1/2

. Dada la diferencia de peso, TLB intentó valerse de su velocidad y agilidad, aunque sin mucho éxito durante los primeros minutos. Suyo fue el «spot» del combate, cuando se lanzó con un Tope por encima de la tercera cuerda y cayó de pie justo enfrente de Mecca, quien acababa de esquivar el movimiento a lo Samoa Joe. Luego pudo conectar y dejar un tanto aturdido a Mecca, e incluso sorprender con cuentas que se quedaron muy cerca del tres, hasta que el «Big Dawg» ya tuvo suficiente y luego de un GTH y un tremendo Lariat que no le dieron el triunfo, puso a dormir a su rival vía Mataleón. El duelo pareció un «squash» alargado de algo más de 10 minutos, aunque sustancioso, pues TLB salió bien parado pese a perder. ♠♠♠ Turno de declaraciones de Kuro, que dijo que tenía sentido que él se convirtiera en el primer Campeón KHAO, porque era el luchador número uno de Francia y estuvo en el estelar del primer show de la promotora. Kuro terminó expresando su deseo de verse con Ricky Sosa en la final.

PRIMERA RONDA DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO KHAO (INAUGURAL): Ricky Sosa derrotó a Leedz Lewis . Sosa supuso la gran estrella en esta contienda, pero Lewis, sabedor de ello, salió a robarse los focos. Tan motivado estaba que con un Tope Suicida envió a Sosa hasta la puerta del recinto, que acabó abriéndose; estampa que pocas veces se ve en un show. La agilidad de Sosa es algo fuera de lo común, porque no hablamos de un talento de metro setenta u ochenta, sino de 1’94, lo que a su vez le permite hacer movidas de absoluto peso completo. Esto se sintetizó en los dos principales «spots» del duelo: Lewis buscó un DDT lanzándose desde el esquinero, Sosa lo evitó intentando una Blue Thunder Bomb, pero Lewis acabó sacándose una Snap Rana que puso en pie a todos los presentes. Poco después, Lewis quiso repetir el DDT, y esta vez Sosa sí conectó la Blue Thunder Bomb, no sin antes «mecer» todo lo posible al francés como si pareciera un niño. 1, 2 y 3. ♠♠♠♠ 1/4

. Sosa supuso la gran estrella en esta contienda, pero Lewis, sabedor de ello, salió a robarse los focos. Tan motivado estaba que con un Tope Suicida envió a Sosa hasta la puerta del recinto, que acabó abriéndose; estampa que pocas veces se ve en un show. La agilidad de Sosa es algo fuera de lo común, porque no hablamos de un talento de metro setenta u ochenta, sino de 1’94, lo que a su vez le permite hacer movidas de absoluto peso completo. Esto se sintetizó en los dos principales «spots» del duelo: Lewis buscó un DDT lanzándose desde el esquinero, Sosa lo evitó intentando una Blue Thunder Bomb, pero Lewis acabó sacándose una Snap Rana que puso en pie a todos los presentes. Poco después, Lewis quiso repetir el DDT, y esta vez Sosa sí conectó la Blue Thunder Bomb, no sin antes «mecer» todo lo posible al francés como si pareciera un niño. 1, 2 y 3. ♠♠♠♠ SEMIFINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO KHAO (INAUGURAL): Thiago Montero (con Agathe Ariès) derrotó a Kuro . Curioso detalle, Kuro salió al ring con una camiseta de LJ Cleary, con el que 24 horas antes, en Bodyzoi New Blood, hizo dupla. Hubo varios falsos finales bien ejecutados, como cuando Montero interceptó un botazo de Kuro con un gran Lariat o cuando «Mr. Hype» se sacó de la nada un Pumphandle Half Nelson Driver. Ante la resistencia de Montero, Kuro lo cosió a rodillazos, y esto propició que Ariès hiciera de las suyas una vez más, desviando la atención de la réferi Daphne para que el líder de La Tactique se valiera de un golpe bajo y un Brainbuster, que le permitieron pasar a la final vía pin sobre los 12 minutos. Resultado que dejó al público un tanto en «schock». Menos mal que Kuro no terminó también cayendo desde una balconada ♠♠♠ 1/4

. Curioso detalle, Kuro salió al ring con una camiseta de LJ Cleary, con el que 24 horas antes, en Bodyzoi New Blood, hizo dupla. Hubo varios falsos finales bien ejecutados, como cuando Montero interceptó un botazo de Kuro con un gran Lariat o cuando «Mr. Hype» se sacó de la nada un Pumphandle Half Nelson Driver. Ante la resistencia de Montero, Kuro lo cosió a rodillazos, y esto propició que Ariès hiciera de las suyas una vez más, desviando la atención de la réferi Daphne para que el líder de La Tactique se valiera de un golpe bajo y un Brainbuster, que le permitieron pasar a la final vía pin sobre los 12 minutos. Resultado que dejó al público un tanto en «schock». Menos mal que Kuro no terminó también cayendo desde una balconada ♠♠♠ KHAO anunció su siguiente evento, Nemesis, con la presencia de Michael Oku, para el 2 de mayo.

SEMIFINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO KHAO (INAUGURAL): Ricky Sosa derrotó a Mecca . Locura entre el público con este enfrentamiento, coreando las respectivas canciones de entrada de cada luchador como si les fuera la vida en ello. Mucha inquina acumulada la de Mecca, aunque todo iniciara de manera aparentemente cordial, lo que hizo que el público se exaltara aún más, y tras varios ataques de Sosa, corearan «Il est vraiment phénoménal». Mecca logró retomar el control luego de un tremendo cabezazo volador e introdujo una silla, pero se lo pensó dos veces. Y cuando se disponía a sacar el objeto del ring, Sosa lo sorprendió con su Blue Thunder Bomb y el «Iron Soldier» sucumbió al conteo de tres, para regocijo de la fanaticada. ♠♠♠♠ Concluida la semifinal, Mecca aparentó reconocer la victoria de Sosa y terminó por defenestrarlo con una Ganso Bomb, similar remate empleado por Lashka, detalle que hizo que los comentaristas se preguntaran si Mecca y Lashka podían ser la misma persona, como cuando Homer Simpson se hacía pasar por Pastel Man. El público también reaccionó apasionadamente a este acto, por supuesto.

. Locura entre el público con este enfrentamiento, coreando las respectivas canciones de entrada de cada luchador como si les fuera la vida en ello. Mucha inquina acumulada la de Mecca, aunque todo iniciara de manera aparentemente cordial, lo que hizo que el público se exaltara aún más, y tras varios ataques de Sosa, corearan «Il est vraiment phénoménal». Mecca logró retomar el control luego de un tremendo cabezazo volador e introdujo una silla, pero se lo pensó dos veces. Y cuando se disponía a sacar el objeto del ring, Sosa lo sorprendió con su Blue Thunder Bomb y el «Iron Soldier» sucumbió al conteo de tres, para regocijo de la fanaticada. ♠♠♠♠ Concluida la semifinal, Mecca aparentó reconocer la victoria de Sosa y terminó por defenestrarlo con una Ganso Bomb, similar remate empleado por Lashka, detalle que hizo que los comentaristas se preguntaran si Mecca y Lashka podían ser la misma persona, como cuando Homer Simpson se hacía pasar por Pastel Man. El público también reaccionó apasionadamente a este acto, por supuesto. Poco tardó Thiago Montero en hacer acto de presencia para que iniciara la final y aprovecharse de la coyuntura.

FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO KHAO (INAUGURAL): Ricky Sosa derrotó a Thiago Montero (con Agathe Ariès) para ganar el título . Montero creyó tener ganado el combate nada más comenzar, Sosa se repuso y el choque estuvo igualado hasta los compases finales, sobre los 15 minutos, cuando el holandés tomó ventaja y tras un Style Clash, Ariès tuvo que sacar al réferi del ring ante una potencial cuenta de tres. El árbitro la expulsó de ringside, esta no quiso marcharse y Sosa le regaló un botazo. Y entonces todo apuntaba a un final similar al de los anteriores choques de Montero: distraído por la interferencia de Ariès, encajó el Brainbuster… pero el conteo no llegó al tres. Seguidamente, Sosa, en un último esfuerzo, enganchó a Montero y lo puso de espaldas planas con un puente olímpico. La Salle Emile Zola se vino abajo. ♠♠♠♠

. Montero creyó tener ganado el combate nada más comenzar, Sosa se repuso y el choque estuvo igualado hasta los compases finales, sobre los 15 minutos, cuando el holandés tomó ventaja y tras un Style Clash, Ariès tuvo que sacar al réferi del ring ante una potencial cuenta de tres. El árbitro la expulsó de ringside, esta no quiso marcharse y Sosa le regaló un botazo. Y entonces todo apuntaba a un final similar al de los anteriores choques de Montero: distraído por la interferencia de Ariès, encajó el Brainbuster… pero el conteo no llegó al tres. Seguidamente, Sosa, en un último esfuerzo, enganchó a Montero y lo puso de espaldas planas con un puente olímpico. La Salle Emile Zola se vino abajo. ♠♠♠♠ Y en estas que hubo girito final, con Lashka irrumpiendo junto con otros encapuchados (me chivan que los luchadores Hellmer Lo Guennec y Beef T), quienes atacaron a Sosa. CÉ$AR, gerente general de KHAO, ordenó que hubiera combate titular.

CAMPEONATO KHAO: Lashka derrotó a Ricky Sosa (c) para ganar el título . Una única Ganso Bomb hizo que Sosa cayera vía pin en menos de 30 segundos. ♠♠

. Una única Ganso Bomb hizo que Sosa cayera vía pin en menos de 30 segundos. ♠♠ Lashka y los encapuchados se marcharon acompañados de CÉ$AR, en complot, para revolver. Y la Salle Emile Zole se vino abajo, pero en el mal sentido. Por cierto, sí, Mecca es Lashka. Yo habría hecho lo mismo que CÉ$AR, sabiendo que Sosa podría marcharse a TNA para luchar contra AJ Francis.

⇒ Mi primer show completo de KHAO, y ciertamente una experiencia bastante divertida, donde tuve la sensación de estar presenciando un momento generacional para la escena francesa, por el brillante futuro que parece tener por delante esta novel casa. Entiendo un poco que algunos la consideren la GCW gala, por el protagonismo del público y cierto aire informal y anárquico del producto, amén de ese «spot» viral donde Cory Zero tuvo su momento «balconing». Pero muy pocas veces se ve en los eventos de GCW un nivel «in-ring» tan sólido como el de Volume 1, y creo que esto, a fin de cuentas, es lo que marcó la diferencia. He aquí un nuevo seguidor de KHAO.

♠♠♠♠

👑VOLUME 1 👑



8 participants et participantes sont présent dans un tournoi pour écrire l’histoire et devenir le premier champion KHAO



Revivez la deuxième soirée de ce week-end inoubliable ! (lien de la vidéo en dessous ⬇️) #KHAO #VOLUME1 #1stEver pic.twitter.com/YzWYrLURe6 — KHAO (@khao_wrestling) March 7, 2026