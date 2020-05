Asuka ha tenido un inicio de semana de ensueño. Primero, se llevó el maletín en la lucha de escaleras femenil de Money in the Bank 2020 el domingo pasado, y apenas un días después Becky Lynch reveló en Raw que la lucha que el maletín en realidad no contenía la oportunidad titular, sino el mismísimo Campeonato femenil Raw, ya que indicó que estaba embarazada y tuvo que tomar la difícil decisión de dejar a la WWE por algún tiempo, convirtiéndose en el momento más emotivo de la noche, que incluyó la celebración de la japonesa con su clásico baile.

Momentos despúes, Asuka fue entrevistada y durante la misma apareció su compañera Kairi Sane, quien asombrada, la felicitó y se sumó a los festejos de la nueva monarca de la marca roja. Ninguna vio acción en el ring esa noche.

► Asuka y Kairi Sane ahora serán técnicas

Ahora que Asuka es la nueva Campeona Raw, y Kairi Sane ha estado montada en una racha perdedora últimamente, perdiendo sus dos encuentros individuales contra Nia Jax, muchos se han preguntado qué será del futuro de la Pirate Princess, teniendo en cuenta de que ya el campeonato femenil de parejas, que las Kabuki Warriors ostentaron hasta WrestleMania 36, ahora está fuera del radar.

De acuerdo a lo informado por Paul Davis, de Wrestling News Co., con el segmento donde Becky Lynch le otorgó el título a Asuka se habría confirmado el cambio de la hoy Campeona Raw al bando bueno. De igual manera, también confirmó que Kairi Sane también estará en el bando bueno en el corto plazo.

Davis informa que WWE originalmente planeó mantener a las Kabuki Warriors como rudas, pero la compañía ahora ha decidido que formen parte del bando técnico después de la noticia del embarazo de Lynch.

“Pregunté sobre el turno y me dijeron que el turno de Asuka y Sane no era algo en los planes, pero era necesario porque ahora quieren una campeona técnica con nombres como Shayna Baszler y Nia Jax en fila para las luchas por el título en el próximo meses."

Davis agregó que una fuente de WWE le hizo saber que Vince McMahon ahora ve a Kairi Sane como técnica.

"Sí, Kairi está en el bando bueno ahora, hasta que Vince cambia de opinión".

De confirmarse lo indicado por Davis, este sería la primera vez que Asuka y Kairi Sane actúen como técnicas desde que traicionaron a Paige en octubre del año pasado en Raw, cuando la Emperatriz del Mañana la roció con su niebla verde.